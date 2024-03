Muchos solteros llegan al restaurante de 'First Dates' con ganas de acabar con una mala racha en el plano amoroso. Este es el caso de Neti, un recepcionista que explicó por qué nunca ha tenido pareja en su vida: "Creo que el hecho de medir 1,60 metros me limita mucho a la hora de ligar".

"Tengo que potenciar otras herramientas, como mi personalidad o mi carita", comentó el comensal, que fue muy claro cuando Carlos Sobera le preguntó qué quería encontrar en el restaurante del programa de Cuatro: "Busco una chica de mi estatura, me gustan las latinas bajitas".

Minutos después de estas palabras, Neti supo que iba a conocer a Richel, una cocinera madrileña de 20 años, que convirtió su estatura en un impedimento en su primera impresión: "No es mi tipo, a mí me gustan las personas altas y fuertes, para bajita ya estoy yo".

A pesar de no estar muy entusiasmados con la persona que iban a cenar, Neti y Richel se sentaron en la mesa para conocerse mejor. De hecho, entre otras cosas, la cocinera desveló que el baile era su pasión y una de sus líneas rojas a la hora de ligar con algiuien.

"Ligo bailando, no he tenido nunca sexo con alguien que no supiera bailar. Si no tienes ‘sazón’ bailando, tampoco lo tienes en la cama", afirmó Richel . "Yo te doy clases de inglés y tú, a cambio, me da clases de baile, sería todo un placer", le dijo Neti posteriormente.

Las expectativas de la cena fueron cambiando a medida que iba transcurriendo. Ambos cogieron tanta confianza que incluso hablaron de temas como roles que asumen en la cama o si era importante el tamañno del pene. "Si el miembro mide menos de 10 centímetros no es un pene, es una pena", comentó Richel entre risas.

En 'La decisión final' de la cita, Richel se mostró dispuesta a tener una segunda cita con Neti, aunque no como pareja estable: "Solo como un rollete, en una relación seria no nos veo". "Pues yo creo que habría vuelto a quedar con ella, y nos lo habríamos pasado todavía mejor que hoy, contestó Neti.