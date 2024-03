Paz Padilla vuelve a impresionar con su llamativa decoración navideña, una tradición que comparte cada año en sus redes sociales. La humorista sorprendió a su hija, Anna Ferrer, revelándole la extravagante decoración el día de Reyes Magos. Este año, Paz empapeló toda su casa con papel de regalo verde, incluyendo paredes, muebles y el suelo. Añadió cascanueces hechos a mano y un arco de globos a esta inusual propuesta.

Anna compartió la sorpresa en Instagram, expresando su admiración por la creatividad de su madre y agradeciéndole por llenar de ilusión cada Navidad.

Sin embargo, la publicación recibió críticas negativas, acusando a Paz de ser "hipócrita" y "consumista". Algunos comentaron sobre el supuesto despilfarro de papel de regalo y la falta de conciencia ambiental.

Anita Matamoros también comentó la publicación con un simple "WOW", generando reacciones mixtas entre sus seguidores. A pesar de las críticas, ni Paz Padilla ni su hija respondieron directamente a los comentarios negativos.

Paz prefirió compartir en su perfil el proceso de creación de la decoración, explicando su intención de crear un ambiente como si estuvieran dentro de un regalo al llegar a casa.

