Paz Padilla ha sido despedida de Mediaset después de llevar 13 años conduciendo uno de los programas más exitosos de la cadena, Sálvame. La presentadora gaditana inició su trayectoria en Telecinco con ¡Qué me dices! como co-presentadora y continuó su carrera en otros canales de televisión hasta que en 2009 presentó el programa Dejadnos solos. Desde ese momento fue encadenando roles de presentadora en Sálvame y La noche en Paz, entre otros. Sin embargo, parece que la relación profesional de la actriz con la cadena ha finalizado definitivamente. Así lo afirma la revista Lecturas que publica en su portada: "Paz Padilla despedida tras su pelea con Belén".

El pasado jueves 20 de enero Belén Esteban y Paz Padilla se reencontraron tras las incendiarias declaraciones de la gaditana sobre la vacuna del coronavirus. A finales de diciembre, Padilla se contagió de covid y durante la cuarentena hizo un directo de Instagram con Anne Igartiburu y la cantante María del Monte para explicar cómo estaba siendo su experiencia.

En él, aseguró que "las vacunas no sirven para nada" y afirmó que “la vacuna es una proteína que te meten la 'Spider' que es la proteína por donde entra el virus, pero claro, la vacuna es la del bicho de 'Luján' y ahora ha mutado, ahora tenemos la 'oritrón' y ahora ya no entra por la puerta, entra por la ventana”.

Sus comentarios provocaron una auténtica revolución en las redes sociales que no solo alarmaron a la audiencia sino que algunos compañeros de trabajo cargaron contra ella, como fue el caso de Belén Estaban que dejó claro que “hay cosas innecesarias y esta es una de ellas. Nos tenemos que vacunar”.

Tras esta polémica, se vieron las caras en directo el pasado mes de enero y se generó una gran discusión donde hubo hasta amenazas con demandas. La de Cádiz aseguró que el vídeo estaba manipulado y que ella defendía que, aunque estés vacunado, puedes contagiarte, pero que sí cree que las vacunas son efectivas y salvan vidas. “Porque tú lo digas, estoy flipando, tío. Estoy alucinando. ¿Por qué no creo en la vacuna? Venga Belén, te has metido tú solita en esto”, exclamaba Paz, pidiéndole explicaciones a la Esteban. Este fue el detonante que hizo que Belén explotase a gritos: “¡La que te has metido eres tú haciendo ese vídeo, no me eches a mí la culpa. A mí no me digas nada. Las caras de Anne y María eran un poema!”. Esto provocó que Paz Padilla abandonara el plató mientras decía “paso, no, no”, arrancándose el micrófono violentamente, hasta el punto de desabrocharse el vestido.

Mediaset lo confirma

El grupo de comunicación italiano Mediaset ha afirmado que se ha despedido a la presentadora "tras el incumplimiento de su obligación como presentadora" al abandonar el programa Sálvame una hora y media antes de que terminara. Así lo han confirmado al periódico El País tras la publicación de la revista Lecturas. Padilla había renovado su contrato de larga duración en julio de 2021 y llevaba 13 años trabajando en la cadena aunque su primera colaboración fue en el año 1996.