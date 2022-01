Paz Padilla vuelve a situarse en el foco de las críticas, esta vez por lanzar un peligroso mensaje sobre las vacunas en sus redes sociales. La presentadora realizó hace unas semanas un directo con Anne Igartiburu y María del Monte en el que, además de desvelar que ha pasado el covid por segunda vez, compartió un discurso que ha sido recibido con estupor.

Después de que María del Monte le preguntara a la presentadora de 'Sálvame' si tenía puestas las dos dosis de la vacuna, Padilla sorprendió con su respuesta: "Si es que da igual, las vacunas no sirven para nada". Acto seguido empezó a pronunciar un discurso que no ha tardado en viralizarse por Twitter, utilizando argumentos sin base científica de ningún tipo y opinando sobre el virus y sobre la inmunización, apoyando sus afirmaciones con datos sesgados. Belén Esteban no ha tardado en reaccionar ante las palabras de su compañera de programa.

Paz Padilla vuelve a incendiar las redes hablando sobre el maltrato

Lejos de intentar quedar en segundo plano tras sus duras declaraciones sobre las vacunas, la conductora se ha vuelto a convertir en 'trending topic' al incendiar a las redes sociales con unas palabras acerca del maltrato. Todo comenzaba a raíz del debate que se generaba nuevamente en 'Sálvame' acerca de la relación de Rocío Carrasco y Rocío Flores. Paz expresaba sentir "tristeza" por el distanciamiento que sigue existiendo entre madre e hija: "Si yo pudiera las cogería y las encerraría en una habitación, y que se dijeran todo lo que se tienen que decir. Y hasta que no se digan 'te quiero', no salen de ahí. Solamente hay que decir 'te quiero', y olvida. Porque si vivimos con el rencor... Con el pasado no se quiere. Hay que vivir el presente, el pasado ya no existe", argumentaba.

Además, aseguró que "el amor lo puede todo", unas palabras que su compañeros de programa, Kiko Hernández, intentó desmontar: "¿Tú dirías que una señora que ha sido maltratada vaya con su maltratador, y que se digan te quiero? ¡Es una locura, por Dios!". Pero ella, lejos de reflexionar, siguió argumentando su opinión asegurando que Pero ella siguió en sus trece. "El amor, como concepto. El amor incondicional, el amor generoso, el amor por el que antepongo a mi rabia, mi odio, mi envidia… todo. Antepongo el amor. Si hay amor, olvidamos el rencor. Si hay amor, olvidamos lo que ha sucedido", aseguró.