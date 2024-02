La pasada noche, Aleix, un estudiante de 19 años de Educación Física de Palol de Revardit (un pueblo de Girona), decidió buscar el amor en 'First Dates' tras cansarse de relaciones superficiales. Llegó al programa de Cuatro que presenta Carlos Sobera con una lista de requisitos extensa: buscaba una pareja más baja que él, que compartiera su amor por Cataluña y hablara catalán, básicamente que fuera "una catalaneta".

Aleix ama Cataluña y a su lado solo puede estar una mujer que la ame como la ama él: "Yo, fuera de Cataluña no me he comido nunca un buen pan tumaca como me gusta a mí, aquí te cogen el pan y te cogen y te cogen untomate y te lo ponen encima. Pan tomate es... sucar. Sucar es en catalán, en castellano no sé cómo se llama". Así se presentó el joven, el cual más tarde se declaró "independentista de izquierdas". Sucar es mojar.

Para Aleix, Cataluña es su hogar y el catalán es parte de su identidad. En el programa, explicó su pasión por el pan tumaca y se autodefinió como independentista de izquierdas. En contraste, Abril, una estudiante de peluquería. A pesar de ser de Barcelona, no compartía su entusiasmo por el catalán ni por la política independentista.

Esta fue su cita

Abril, 18 años, residente en Sant Celoni (Barcelona) le gusta el cotilleo. "Estoy cansada ya y quiero conocer el amor y conocer lo que realmente tener una relación", decía antes de entrar en el restaurante del amor.

Este fue el motivo por el que renunció

La falta de conexión fue evidente desde el principio. Aleix quería una pareja deportista, mientras que Abril prefería pasar el tiempo en el sofá. Durante la cena, Aleix intentó explicar sus convicciones políticas, pero Abril no compartía su intensidad. Para ella, la política no era un factor importante en su vida.

Aleix quería dejarle claro en la cita a Abril cuáles eran sus posiciones políticas y llevó buena parte de la conversación de la cena por sus ideales políticos. "Yo soy de Cataluña, Cataluña. Soy de izquierdas. Quiero la independencia de Cataluña".

Abril por su parte no estaba para tanta intensidad política: "Es que a mí la política me da igual. Quiero a España, Cataluña y que sigan siendo del mismo territorio. No va más allá de la política. Ni patria, ni política. No quiero ir por ahí".

Aleix sabe muy bien lo que busca en #FirstDates30E: “Quiero a una catalaneta” https://t.co/JKCJWNWg93 — First Dates (@firstdates_tv) 30 de enero de 2024

Estas fueron sus palabras en 'First Dates'

La cita era imposible que cuajara y fue Aleix el que dio la razón de su no a una segunda cita con Abril: "Yo me siento muy bien hablando en catalán y tú me has destacado que hablas mucho castellano". Y los pajaritos de First Dates se fueron cada uno por su lado.

Al final, Aleix decidió no tener una segunda cita con Abril, ya que sentía que no compartían la misma conexión lingüística y política. Aunque ambos eran catalanes, sus visiones del mundo eran muy diferentes, y eso los llevó a separarse al final de la cita.