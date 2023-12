Lucía Sánchez siempre está en pie de guerra con Isaac Torres, el padre de su hija Mía. Y es que la relación de ambos empezó un poco mal, pero no ha cumplido con el dicho de: 'lo que mal empieza, bien acaba'... Por que la cosa ha ido de mal en peor. De cualquier modo, ella ha ido a su vidente y le ha dado todas las claves sobre su futura maternidad, algo que se ha comentado mucho en redes sociales. ¿Tiene algo que ver con Isaac? ¡Te lo contamos!

Lucía Sánchez e Isaac llevan bastante tiempo sin estar juntos, a pesar de que hayan sido vistos en varias ocasiones por Cádiz, la ciudad natal de la madre de Mía (la hija que tienen en común). De hecho, hace tan solo un mes y poco que estuvieron paseando por el centro comercial de San Fernando en familia, pero luego en redes sociales se ponen a parir. ¡Lo de estos dos no tiene remedio! Por trillonésima vez, lo han dejado.

Desde que nació Mía, la pareja está discutiendo por ver quién tiene a la niña y tampoco sería la primera vez que Lucía se queja de que Isaac no la ve demasiado, pero esta vez es él quien ha empezado a atacar a Lucía por redes sociales, todo esto después de saber que ella va a ser madre por segunda vez, según su vidente.. ¡Ojo que se vienen cositas!

Lucía Sánchez, madre por segunda vez (palabras de su vidente)

No hace falta alarmarse con esta noticia, pero sí que podemos estar espectantes con lo que puede ocurrir al respecto: ella decide ignorar los ataques por redes sociales de Isaac Torres en los que él deja caer que ella no le deja ver a su hija, mientras que ella está a otras cosas... Gracias a su vidente, ha contado que va a ser madre (en algún momento) e incluso dice que le ha dicho el nombre del padre.

Claro que, ella no ha llegado a compartir tanto, no vaya a ser que salten todas las alarmas y empecemos a desvariar. Por el momento solo vamos a saber que va a ser madre por segunda vez, aunque todavía no esté embarazada. ¡Ojo! Que Isaac Torres por su parte también ha hablado de su paternidad en redes sociales:

"Por supuesto, los tendré con una pareja que considere que quiero pasar el resto de mi vida. Para poder vivir todo y no perderme ni un segundo de mis hijos", dice respecto a una futura paternidad, dejando claro que no será con Lucía... ¿Pensará lo mismo el vidente?