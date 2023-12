Mercedes acudió a 'First dates' con muchas ganas de encontrar a su pareja ideal, sin embargo, esa ilusión inicial se vio truncada al ver por primera vez la cita que le había concertado el programa. El programa le presentó a Reyes, si bien la cita se desarrolló con gran éxito teniendo en todo momento tema de conversación, el resultado final dejó a Mercedes muy sorprendida.

La cita fue de lo más completa, ambos aceptaron la propuesta de baile del programa que dejó a Reyes con la primera decepción de la noche, ya que en su opinión Mercedes no se movía como él esperaba. Dejando a un lado el "movimiento de esqueleto" de su cita, el soltero quiso elogiar la bonita voz que tenía su compañera de cena: "Su voz transmite", llegó a decir.

"La cita ha sido bonita, estupenda, encantadora y una buena conjunción de ideas", aseguró mientras se acomodaba en el asiento de la decisión final. La soltera sí que manifestó sus intenciones de volver a ver a su cita: "Creo que merece la pena seguir conociéndolo", aseguró con ciertas dudas.

La respuesta de Reyes, dejó totalmente sorprendida a su cita: "Mercedes, todo lo que me ha dicho, y te lo digo a la cara, me parece maravilloso y bonito, y es verdad que me he sentido a gusto, pero yo te tendría como amiga, como pareja no. Te lo digo así, sinceramente. No es desmerecer, y me da algo decírtelo, porque creo que eres una persona que mereces la pena".