En 'First dates' nada está escrito y nunca se sabe que se va a encontrar la persona que acude al programa en busca del amor. Maribel es una de esas visitantes que se quedé enormemente sorprendida a conocer a Paco. El soltero apodado como 'El Puma' por su característico tupé asegurando que lo confunden con Ricky Martin.

Maribel acudía al programa con intenciones de encontrar pareja ya que "le apetece tener una pareja ahora que le ha llegado el ocaso de la juventud". La divorciada procedente de Valdepeñas aseguraba querer una persona a la quien cogerse de la mano y caminar. La ilusión de Maribel duró muy poco nada más ver a Paco: "¿Se ha escapado de algún museo de la ciencia? Para que tanto tinte en las cejas y todo", afirmó disgustada.

Ya en la mesa, Maribel decidió apartar su disgusto físico interesándose por las aficiones de su cita, algo que tampoco tuvo un buen desenlace. Paco reveló a la soltera su gusto por la caza, un tema tabú para Maribel: "Ya me ha matado. Ni la caza, ni los toros", considerándose una "antisistema total" criticando a Paco por "no tener conversación ni nada".

La cita continuó sin mayores sobresaltos y Paco terminó confesando la poca atracción que sentía hacia Maribel: "No es el tipo que yo busco", añadiendo: "En común hemos tenido poco, la veo buena persona, pero poco más tenemos en común", aseguró. La decisión final estuvo muy clara durante toda la velada poniéndose de acuerdo en no tener una segunda cita asegurando "no estar en la misma onda".