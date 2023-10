Los seguidores de Raoul Vázquez se han llevado un tremendo susto con las últimas 'stories' que ha subido a Instagram. El exconcursante de 'OT 2017' ha desvelado en su perfil oficial que ha tenido que ser hospitalizado de urgencia después de ser atropellado por un coche, aunque sin dar más detalle de lo sucedido.

Para ser más exactos, en las mencionadas historias efímeras, se puede ver al artista en la camilla de ambulancia con el brazo en cabestrillo mientras que se graba con el otro brazo, que lleva insertada una vía para la suministración de medicamentos.

"Pues estoy en el hospital porque se me ha llevado y me he roto la clavícula", aseguró Raoul Vázquez en otra 'story' grabada, esta vez, en el centro hospitalario en el que ha sido ingresado.

Instantes después, el cantante ha realizado un breve directo desde su cuenta oficial de Instagram en el que se veía como lo transportaban en camilla dentro del complejo hospitalario en el que se encuentra ingresado: "Esto es un cuadro".

Acabo de ver lo de Raoul😟...😔😔jo pobre que mal, espero que te recuperes pronto y te mando un abrazo enorme y mucho ánimo 😘❤️ @raoulvazquez pic.twitter.com/SILr7QyUMd — NoeVaz 🩸 (@NoeVaz6) 26 de octubre de 2023

Obviamente, las publicaciones de Raoul en sus redes sociales han dejado muy preocupado a sus fans, que no han dudar en mandar ánimos al cantante en estos difíciles momentos. "Espero que se recupere pronto", aseguró uno de sus seguidores en la red social X (antiguamente conocida como Twitter).

"Jo pobre que mal, espero que te recuperes pronto y te mando un abrazo enorme y mucho ánimo", escribió otra de sus seguidoras en la mencionada red social.