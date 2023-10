Antena 3 emitió anoche una nueva entrega de 'Joaquín el Novato'. Joaquín Sánchez recibió en esta ocasión como invitada a Almudena Cid, que le dio al exfutbolista una clase magistral sobre gimnasia rítmica. Pero además, la deportista de élite también se animó a responder a varias preguntas sobre su vida sentimental y se sinceró sobre su mediática ruptura con Christian Gálvez tras 15 años de relación.

En su conversación con Joaquín, la ocho veces campeona de España confesó que lo pasó "muy mal" tras su separación del presentador: "El final de mi carrera coincidió con el final de mi vida en pareja (...) cuando de repente llega algo que tú no esperas, porque no lo ves venir, sentí que mi vida entera se había ido".

"He tenido que hacer un trabajo importante, porque estuve... Estuve muy mal", confesó con la voz entrecortada y casi sin poder continuar hablando: "Es como que tenía que pasarlo, porque creo que esto ha significado el cierre de mi carrera deportiva. He entendido que mi valía depende de mí. No dejé de ser o de tener lo que había construido como persona".

"Sentía que me había desenvuelto desde un lugar donde no era la protagonista. Cuando pasó pensé que nadie me iba a llamar, que no iba a tener trabajos como actriz, que me iba a hundir, que nadie me iba a querer o que yo no sabía querer... Lo veía todo negro", relató Cid. Afortunadamente, con el paso del tiempo se dio cuenta de que eso no era así: "Empecé a entender que nada se había ido, que todo seguía en mí. Empezaba a descubrir que todo seguía. He empezado a valorarme".

Además, Joaquín no se anduvo con rodeos y le lanzó una pregunta muy directa a su invitada: "¿Has perdonado a Christian Gálvez?". "Sí, pero porque no tiene que ver con él, tiene que ver con perdonarme yo y aceptarme yo. No tiene que ver nada con la otra persona, todo es sobre mí, sobre cómo entendí la vida después de la gimnasia", respondió la deportista.

"En el deporte yo he hecho sacrificios, y era consciente entre comillas. Entendía que sacrificándome conseguía cosas. Entonces en la vida en pareja creía que sacrificándome conseguía cosas", reconoció en el programa de Antena 3.