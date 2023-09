Fiesta ha vivido un auténtico océano de emociones. Durante la mañana de este sábado un preocupante mensaje escrito por Terelu Campos en sus redes sociales hacía saltar todas las alarmas. La colaboradora de televisión se pronunciaba por primera vez después de la muerte de su madre, María Teresa Campos, y su mensaje no ha dejado a nadie indiferente:

“¡Mi mamá! El amor de mi vida, mi maestra, mi referente … ¡Estoy desolada! No sé cómo voy a ser capaz de no verla, acariciarla, mimarla y sobre todo amarla! ¡Solo quiero desaparecer para estar a su lado!”, reza el mensaje de Terelu Campos despidiéndose de su madre.

La preocupación se ha apoderado de todos aquellos que han leído el mensaje y, para tranquilizar la situación, Alejandra Rubio ha acudido a ‘Fiesta’ y ha explicado todo lo que ha hablado con su madre sobre el tema: ‘’No me lo esperaba, se lo he dicho y me ha dicho que es lo que quería hacer y que tiene derecho a desahogarse, me ha pedido que no la juzgue y yo no la juzgo, ella puede poner lo que quiera’’.

La hija de Terelu ha explicado también que, tanto su madre como su tía, Carmen Borrego, están viviendo un momento ‘’muy complicado’’ y ha admitido que ella está mal pero que, aunque María Teresa sea su abuela, es la madre de ellas.

Posteriormente, Isabel, hermana de María Jiménez , que falleció a los 73 años en su casa de Triana, Sevilla, durante la madrugada de este jueves, ha conectado en directo con ‘Fiesta’ para hablar sobre ella. Y eso que siempre ha mantenido un perfil muy bajo mediáticamente hablando. Isabel ha agradecido todo el apoyo recibido por parte de la prensa y de los seguidores de su hermana y le ha dedicado unas palabras a María: ‘’Triana ella era. Era candela viva, era todo. Quería que su final y que su despedida fuera de esta manera’’.

La hermana de María ha explicado que tenía un lazo de unión muy fuerte con su hermana y que estaban muy unidas: ‘’Yo pensaba en ella y en ese momento me llamaba. Teníamos un vínculo muy especial’’.

Aurelio Manzano ha querido dirigirse a Isabel y le ha explicado que le llamó mucho la atención que el presidente de Andalucía dijese que la medalla de Andalucía era un trámite y ella ha respondido: ‘’Mi hermana se fue con esa espinita, ha sido muy doloroso para ella, se ha ido con esa pena. Pero, el presidente de Andalucía habló con nosotros y ya sabíamos que se le va a dar a título póstumo’’. Para rematar el programa, Fiesta anunciaba una bomba de la mano de Aurelio Manzano. Y nunca mejor dicho, dado que el colaborador tenía en el móvil un vídeo exclusivo que afectaba a una pareja de famosos que está a punto de casarse. Por lo visto, en esas imágenes se veía a uno de los miembros de la pareja en actitud muy cariñosa con un tercer protagonista. ¡Y todo ello días antes de su boda!

Tras consultar con la directora del programa, Fiesta confirmó que emitiría las imágenes este domingo y contaría con la presencia de la afectada. Finalmente el programa ha revelado que se trata de Álvaro Muñoz Escassi, que planea su boda con la modelo María José Suárez. Los colaboradores han relatado que han pillado a Escassi en actitud cariñosa con otra chica. "Vi un beso".