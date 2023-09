Ana Mena y Omar Montes protagonizaron un inolvidable (e incómodo) momento el pasado sábado en el WiZink Center. Un gesto que ha sido grabado por varios de los asistentes al concierto y que, inevitablemente, se ha viralizado.

Ana Mena emergió en 2006 y alcanzó notoriedad al conquistar el premio "Veo, veo" y desempeñar un papel destacado en la película "Marisol". A pesar de ello, su reconocimiento en la escena musical no alcanzó dimensiones masivas hasta 2016, cuando irrumpió con su icónica canción "No soy como tú crees". Tan solo dos años después, cruzó el Mediterráneo con "D' estate non vale", convirtiéndose en un auténtico éxito en Italia.

Desde entonces, Ana Mena se ha consolidado como una de las grandes divas del pop español, acumulando miles de seguidores.

Su creciente popularidad la llevó a ser seleccionada por Telecinco para participar en "Idol Kids", un talent show infantil en el cual compartió jurado con Omar Montes.

Fue en este contexto donde entablaron una estrecha relación que floreció en una amistad sólida. Esta amistad culminó con una colaboración musical entre Ana Mena, Omar Montes y Maffio en el tema "Solo", y la invitación de Ana Mena a Montes para unirse a ella en el escenario de Madrid.

Sin embargo, durante un momento del concierto, Omar Montes improvisó y comenzó a cantar una parte que no le correspondía. Para solventar la situación y evitar que se notara el desliz, Ana Mena con discreción bajó la mano del micrófono de Montes. Aunque este gesto fue sutil, no pasó desapercibido para una parte del público, lo que propició que el video que captura este momento se volviera viral.