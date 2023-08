El pasado miércoles, laSexta emitió una nueva entrega de 'Usted está aquí'. El programa de tono político presentado por David Trueba y el Gran Wyoming mantuvo una llamativa charla con Manuela Carmena, la cuál terminó revelando su trabajo soñado.

"¿No te han llamada para una puerta giratoria?", preguntó Wyoming mientras la exalcaldesa no tardaba en desmentirlo. "Si te llamarán, ¿a qué te dedicarías?", quiso saber el periodista. "Ya me dedico a lo que me gusta, mi ONG. Eso y los libros que estoy escribiendo", zanjó la abogada

Tras pensarlo detenidamente, la expolítica acabó revelando una propuesta en la que estaría dispuesta a trabajar: "Algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer es evaluar las leyes. Decir: ¿Esta ley que hemos hecho para qué ha valido? Se debería hacer, es imprescindible que se haga y nadie lo hace", afirmó la madrileña

El presentador, muy interesado por lo que acababa de escuchar de Manuela Carmena, se interesó por los requisitos que serían necesarios para este oficio. "Yo creo que hay que tener un pequeño gabinete de estudio en el que se hagan análisis para determinar si las leyes han valido para lo que se decían que valían, para otra cosa o no han valido para nada", argumentó la también escritora.