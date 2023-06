Asraf Beno, el novio de Isa Pantoja, ha protagonizado un momento muy emotivo en el último 'Supervivientes: Conexión Honduras'. El concursante se enfrentó al temido 'puente de las emociones' abriendo su corazón y mostrando sus sentimientos, tras superar más de tres meses del concurso televisivo y encontrarse a las puertas de la final.

En el eslabón "Perdón", Laura Madrueño, la presentadora del programa de Telecinco, le preguntaba si necesitaba pedirle perdón a alguien: "Soy una persona que me gusta estar bien con todo el mundo. En el concurso me he llevado mal con casi todo el mundo. Yo venía con intención de pasármelo bien, de disfrutar, de llevarme muchos amigos. No pensaba que iba a llevarme mal con nadie. Iba con ilusión, con muchas ganas, de ser todos un equipo. He tenido muchos fallos, muchas discusiones, pido perdón por ello a mucha gente. Cuando he sentido que me he equivocado, he pedido perdón".

Tras su respuesta, la presentadora le lanzaba la pregunta contraria: ¿le gustaría recibir el perdón de alguien? "Obviamente. Me gustaría que me pidiera perdón, pero si le sale. No me gusta que las cosas se hagan obligadas".

Madrueño le pedía el nombre que estaba segura que le había venido a la mente. "Adara, me ha venido a la cabeza. Ya es un tema pasado, hemos hablado mucho esta semana. Con ella yo estaría dispuesto a hablar y a arreglarlo, pero si cambia su opinión sobre mí. Si no la cambia, no encuentro lógica en falsear y quedar como si fuéramos amigos" concluyó el superviviente.