La actriz española Mónica López ha mostrado una actitud contundente y firme hacia Pablo Motos y 'El hormiguero', reconocido como uno de los programas de mayor trayectoria en la televisión.

López, reconocida por su destacado papel en series como 'Hierro' y 'Rapa' de Movistar+, ha expresado su rechazo a participar en el programa de Pablo Motos debido a sus dinámicas controversiales, ya que el presentador ha estado involucrado en más de una polémica.

La actriz ha revelado su postura con respecto a 'El hormiguero' durante una entrevista en Radio Estel, una cadena catalana, donde se presentaba su serie 'Rapa'. Mónica López ha explicado que, a pesar de su negativa, la productora de su serie actual, 'Rapa', en la que actúa junto a Javier Cámara, se ha mostrado molesta con su decisión. "Me negué a ir y a él le importó un pimiento (Pablo Motos) y no fui, pero el pobre Javier tuvo que ir. Y Javier me dijo 'es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven 3 millones de personas. Verá mucha gente la serie'", compartió.

A lo que ella respondió que quizá es mejor que no vean la serie tres millones de personas más pero tener "un producto buenísimo que verá un poco menos de gente" "No se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética", continuó diciendo. "Veo que todo el mundo a mi alrededor me mira como si yo fuera la loca y pienso que no estoy loca, no se tiene que ir a estos sitios", concluyó la actriz.