Casting exclusivo para residentes en Mallorca. La agencia de casting mallorquina Studio Cactus busca en su web personas con “look nórdico”: hombres y mujeres de entre 18 y 60 años, de pelo rubio o castaño y piel blanca.

Se necesitan “todo tipo de cuerpos y tallas” y los participantes deben estar disponibles entre el 15 de mayo y el 1 de junio. Es imprescindible que los inscritos en este casting tengan número de cotización de la seguridad social, no solo tarjeta sanitaria, además de permiso de trabajo en España en vigor. “Una vez inscrito es importante que no cambies tu look, y si lo cambias que nos avises”, remarca la agencia.

Los seleccionados participarán en la grabación de la serie alemana Last Exit Schinkenstraße (L.E.S.) y se supone que representarán a veraneantes de fiesta en la serie.

Los extras seleccionados participarán en el rodaje que se llevará a cabo en s’Arenal entre el 22 de mayo y el 1 de junio. Las grabaciones probablemente solo tendrá lugar durante la semana y los participantes seleccionados deberán estar completamente disponibles esos días. Los extras pueden participar una o más jornadas de rodaje y la remuneración es de 80 euros por día de rodaje. Las jornadas de rodaje con descansos incluidos tienen una duración de 11 horas. Si se alargan durante más horas, se pagarán horas extras.

La serie Last Exit Schinkenstraße

Last Exit Schinkenstraße (L.E.S.) está protagonizada por el actor Heinz Strunk, que ha escrito el guion de esta serie ambientada en el famosos Ballermann de la Platja de Palma. Se emitirá en Amazon Prime.

En la producción, Strunk interpreta al algo torpe Peter, de cincuenta y tantos años, que se muda a Mallorca con su amigo Torben para convertirse en una estrella del pop en la Platja de Palma.

El actor Marc Hosemann, que interpreta a Torben, describe en broma al dúo en una entrevista como "Walter Matthau y Jack Lemmon para los pobres". En su camino hacia el éxito, Peter y Torben tienen que lidiar con el robo de canciones, la competencia, los asuntos de las vacaciones y la sospechosa esposa de Torben, Ilona, en su Hamburgo natal.

También están previstas apariciones especiales de los actores Charly Hübner y Bjarne Mädel (The Crime Scene Cleaner), así como de los músicos Mickie Krause y HP Baxxter.