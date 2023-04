Miquel Montoro volvió a 'La Resistencia' el pasado martes después de tres años desde su estreno con David Broncano en enero de 2020, después de hacerse viral por el vídeo de "Hòstia, pilotes! Oh, que són de bones! M'encanten!". Su última visita fue en abril de 2021 para presentar su libro ‘Uep! Les meves aventures al camp’ y ahora, dos años después, ha vuelto para hablar de su vida actual.

Las cerdas de Miquel Montoro y su berenar favorito

Nada más subir al escenario, Miquel ha hablado de sus animales, una de sus muchas pasiones junto a la comida. El mallorquín le ha confesado a David Broncano que estaba cansado porque había tenido que dar de comer a sus animales: "A las cuatro de la mañana ya tenía una cerda que ya me comía la ventana del cuarto. Les gusta comer pronto, como a mí".

"¿A qué hora haces el berenar?", le ha preguntado el presentador, a lo que el joven ha respondido que hay muchas cosas que le gustan, como los callos.

El desayuno de los campeones.



Un cuchillo y 100 condones

David Broncano, a sabiendas de que al mallorquín le gustan los cuchillos, le pidió a la madre de Miquel su dirección para enviarle un cuchillo "bueno". Hizo la compra por Amazon y se lo envió a Mallorca. De hecho, el joven le envió un vídeo de agradecimiento al presentador, que este quiso compartir en el programa.

Pero poco después, tal y como ha contado Broncano, tuvo que comprar unos "70/80 condones" y tuvo un pequeño problema: "No quería bajar a la farmacia porque me daba cosa pedir tantos. Pasó una semana, no llegaban y de pronto pensé que la última dirección a la que había enviado algo era la tuya".

"Vaya frío pasé. Me imaginé a la policía diciendo '¿Por qué le has enviado a un niño de 14 años un cuchillo y 100 condones?', bromeó el presentador.

Os aseguro que esta historia es 100% real.



"No sin mis cerdos"

Como se sabe, Miquel es un gran amante de los animales y convive con ellos desde pequeño, por lo que le cuesta separarse de ellos y salir de Mallorca: "Despertarme y no ver un cerdo que se come algo...". Montoro ha explicado que le cuesta dejar a sus animales y que él se los llevaría siempre consigo, pero no es posible: "No los puedo traer a Madrid"

El 18 cumpleaños de Miquel Montoro

El próximo mes de febrero, Miquel Montoro cumple 18 años, por lo que tanto el presentador como el mallorquín han hecho un trato: celebrarán su mayoría de edad en el programa y Miquel: "El año que viene volveré al programa con mi cerda para que practiques un poco". "En verano voy a ir a verte a tu casa, pero el año que viene, en febrero, se hace fiesta de cumpleaños en La Resistencia", ha comentado David Broncano, que le ha insistido: "¿Hay trato". Ante esta propuesta, el mallorquín ha contestado afirmativamente y se han estrechado las manos para cerrar el acuerdo.