Rafa Mora explicó ayer en 'Sálvame', durante su tramo emitido en Mitele Plus, el motivo por el que decidió dejar la carrera que había empezado a estudiar. "¿Tú no estabas estudiando periodismo?", le preguntó Adela González al colaborador, que confirmó su salida de la Universidad: "Me costó bastante, no solo es aprobar la asignatura, si no la cantidad de trabajos que hay que hacer durante el curso".

"Lo dejé porque, un día que estaba agobiado con los trabajos, me di cuenta de que al final los mejores colaboradores de este programa no tienen estudios y dije: ¿Yo ahora con 39 años me voy a ver aquí agobiado?", soltó Mora en el programa.

"¡Qué feo!", exclamaron algunos colaboradores como Miguel Frigenti y Cristina Porta al tiempo que el público le abucheaba. "¿Tú estudias en base a si un colaborador tiene o no carrera? ¡Menuda personalidad!", le espetó el que fuera concursante de 'Secret Story': "Siempre serás la eterna copia de alguien".

La explicación del valenciano tampoco convenció a Adela González: "El saber no ocupa lugar. Pasar por la facultad y estudiar una carrera hasta donde llegues porque te da la gana o porque estés cansado... Pero ese argumento de que hay colaboradores muy buenos que no tienen una carrera es muy pobre".

"Lo que yo estaba estudiando no me sirve para nada en la vida, no me va a hacer crecer", defendió el colaborador antes de llevarse otro corte de Frigenti: "Hoy estás aquí pero no sabes a qué puerta vas a tener que tocar mañana". "En lugar de estudiar algo que no me sirve para nada en lo que estoy haciendo, tengo que intentar hacer cosas que me puedan ayudar en mi día a día como estudiar idiomas, por ejemplo", insistió Mora.