Cuatro emitió este martes una nueva entrega de 'Viajando con Chester'. Uno de los invitados de la noche fue Sandro Rosell, que charló con Risto Mejide sobre su etapa en la cárcel, donde permaneció durante 21 meses en prisión preventiva por unos delitos de los que finalmente fue absuelto.

El expresidente del Fútbol Club Barcelona habló en el programa de Cuatro sobre las diferentes "clases" que hay en la cárcel: "En la cárcel te dan derecho a tener 100 euros a la semana, que te tiene que poner la familia, para gastarte en el economato. Eso ya te da una clase, porque hay gente que tiene cero". Además, explicó que el tabaco se utiliza "como moneda de cambio": "Este hecho ya cambia absolutamente las clases".

Rosell aseguró ante Risto que llegó a recibir amenazas hasta en dos ocasiones: "Me iban a dar de hostias. Uno por ser catalán, y otro por ser presidente del Barça". "Uno vino y me dijo: 'O me pagas todo lo que quiera o te reventaré'. Salieron mis compañeros y lo frenaron", recordó el empresario.

"Me pasó una vez en Madrid y otra en Barcelona, pero las dos veces me protegieron mis compañeros sin que yo pidiera protección para nada", continuó relatando en la entrevista, donde compartió más detalles sobre su estancia en la cárcel de Soto del Real.

"Tuve dos módulos en Madrid. En el primero había de todo e incluso vi a alguno apuñalarse delante de mí. Aquellos días te acojonas", confesó Rosell ante la sorpresa de Risto: "Pero en teoría no tenéis armas ahí dentro".

"Aquel día fue con un palo astillado que le clavó uno a otro porque le debía una Coca-Cola", explicó el entrevistado, que entabló buena relación con los presos colombianos: "Eran muy del Barça y tenía mucha relación con ellos porque hablábamos de fútbol".