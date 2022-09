La política también es un mundo en el que la televisión ha estado muy presente. Muchos rostros de la pequeña pantalla, como Ismael Beiro, ganador de la primera edición de ‘Gran Hermano’, han decidido dar el salto en la política, ejerciendo varios cargos en el sector público, formando parte de la ejecutiva de alguna formación política o presentándose en una lista electoral para formar parte de una cámara de representación municipal, autonómica o estatal. Repasamos los televisivos también que dieron el salto a la política.

Ismael Beiro: de 'Gran hermano' a la candidatura a la alcaldía de Cádiz

El ganador de la primera edición de 'Gran Hermano' en Telecinco ha anunciado que tiene intención de presentarse como candidato a la alcaldía de Cádiz, su ciudad natal, en las próximas elecciones municipales de 2023.

Tras la publicación de esta noticia en El Independiente, su protagonista intervenía en 'Ya es verano' para dar detalles sobre el proyecto en el que trabaja: "No seré nunca político, sino gestor y de una manera independiente". "Tengo intención de presentarme si movilizo todo lo necesario para cambiar la ciudad. Hace falta el compromiso de muchas personas, estoy dispuesto a trabajar desde donde sea para que mi ciudad prospere", afirmó.

Juanjo Puigcorbé, el repúblicano independentista que dio vida a Juan Carlos I

El actor de series como ‘Un chupete para ella’, ‘A tortas con la vida’, ‘Felipe y Letizia’ y ‘Amar es para siempre’, entre otros, también dio el salto a la política de la mano de un partido independentista como ERC. Ejerció como concejal del Ayuntamiento de Barcelona y diputado provincial en la Diputación de Barcelona desde 2015 hasta 2019, año en el que abandonó todos sus cargos políticos.

Carla Antonelli, la referente del colectivo LGTBI que pasó por muchas series icónicas

Carla Antonelli ha sido una de las caras más visibles del PSOE madrileño durante más de 10 años. La actriz formó partes de series como ‘El comisario’, ‘Policías’, ‘Periodistas’ y ‘El síndrome de Ulises’, entre otras muchas obras de teatro y películas, antes de convertirse en la primera mujer transexual en acceder a un cargo de representación parlamentaria en España.

Durante su trayectoria en la cámara madrileña, Antonelli ejerció como presidenta de la Comisión de Radio Televisión Madrid y fue portavoz adjunta del PSOE en la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, además de responsable de familias, menores y temas LGTBI.

Toni Cantó: de '7 vidas' a tres partidos

El interés de Toni Cantó por la política se remonta a 2007 cuando concurrió a las elecciones municipales de Torrelodones como candidato número 5 de la papeleta de Vecinos x Torrelodones, quedándose a solo un puesto de conseguir ser concejal, ya que solo consiguieron 4 actas.

Posteriormente, militó en UPyD, formación con la que consiguió su primera acta en el Congreso de los Diputados durante la legistalatura que transcurrió entre 2011 y 2015, año en el que se pasó a Ciudadanos, partido con el que volvió a ser elegido diputado, además de ser candidato a la presidencia de la Generalitat de la Comunidad Valenciana y coordinación de la formación naranja en dicha región.

A pesar de que no puedo presentarse a la elecciones de la Comunidad de Madrid como independiente en la lista del PP, Cantó fichó como director de la Oficina del Español del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Felisuco: el cántabro que cambió el 'saloncito' de 'A tu lado' por el parlamento

Después de haber formado parte de programas como ‘El informal’ o ‘A tu lado’, Félix Alvarez, alias Felisuco, emprendió su salto a la política de la mano de Ciudadanos. A diferencia de Toni Cantó, la formación naranja ha sido el único partido en el que Felisuco ha militado hasta el momento. Ha ejercido el cargo de diputado nacional por Cantabria, portavoz en el parlamento cántabro desde el pasado 2019 y coordinador de la organización política en la mencionada región.

Máximo Huerta, un ministro ilusionado que no pudo ejercer

Después de abandonar ‘El programa de Ana Rosa’ y presentar ‘Destino de película’, Màxim Huerta aceptó la cartera de Ministro de Cultura y Deporte después de que Pedro Sanchez se convirtiese en el presidente del gobierno al ganar la moción de censura a Mariano Rajoy. A pesar de la ilusión que puso tras su nombramiento, Huerta dimitió solo 8 días después de prometer su cargo ante el Rey.

Isabel Rábago, la colaboradora de Mediaset que asesoró al PP madrileño

Además de ser una de las colaboradoras más habituales del universo Mediaset, Isabel Rábago ejerció durante unos meses como asesora de medios en el Partido Popular de Madrid. "Estuve cerca de un año, un año muy intenso donde yo no lo pasé bien. No se pasaba bien fuera y no se pasaba bien dentro. Fuera supuso un boom mediático y una crítica que, fíjate, no me impresionó porque sí que la esperaba", aseguró la periodista en una entrega de 'Viva la vida'.

Daniela Requena y su salto inverso de la televisión a la política

A diferencia de los nombres anteriores, el salto de Daniela Requena, actual concursante de ‘Pesadilla en El Paraíso’, a la política llegó después de hacerse un hueco en el ecosistema televisivo.

Requena se convirtió en secretaria de LGTBIQ+ y diversidad del PSOE en la Comunidad Valenciana después de fichar como colaboradora de ‘Espejo Público’ y haber participado puntualmente en ‘El objetivo’ o el ‘Deluxe’, además de haber formado parte de las redacciones de programas como ‘Sálvame’

Rafa Lomana, el hermano díscolo de Carmen Lomana y portavoz de Vox

Después de proclamarse subcampeón de ‘Supervivientes 2014’, el hermano díscolo de Carmen Lomana decidió hacer carrera política en Vox. Rafa Lomana consiguió el escaño en las elecciones de noviembre del año 2019 tras ser cabeza de lista por Albacete. Actualmente, ejerce como portavoz de la Comisión de Cultura y Deporte de la formación de ultraderecha en el Congreso de los Diputados y es vocal de la Comisión sobre Seguridad Vial.