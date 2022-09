Fina Brunet, uno de los rostros históricos de TV-3, ha conmocionado al público catalán al anunciar este domingo que padece un tumor cerebral. Brunet debutó en la tele catalana en 1986 como presentadora del 'TN Cap de setmana'. Desde entonces ha estado en programas icónicos de la TV autonómica, como 'Tres senyores i un senyor' (junto a Gemma Nierga y Susanna Griso).

Este domingo, Brunet ha sido entrevistada en 'El Suplement', programa de Catalunya Ràdio, donde ha anunciado el cáncer que sufre y explica cómo afronta este episodio complicado de su vida.

En el otoño de 2021, en plena pandemia de covid, le fue detectado un tumor cerebral. El cáncer le afectaba el habla y la memoria. "Comencé a ver que mi cabeza no regía muy bien. No encontraba las palabras. Busqué a un especialista y me dijo que la cosa pintaba mal ("tenia mala peça al teler"). Tenía un tumor en la cabeza".

Uno de los momentos más duros fue cuando le fue notificado oficialmente el diagnóstico. Pudo ver el resultado de las pruebas en nel ordenador. "Me enteré por un correo electrónico. Cuando lo lees lo entiendes, pero piensas que te estás equivocando", relata la presentadora.

"He pasado miedo"

El deterioro era obvio. La periodista no recordaba nombres de personas que conocía a la perfección y leía y escribía con muchas dificultades. "Vi que mi cabeza no funcionaba y en poco más de un mes me detectaron el cáncer y me operaron. Fueron 12 horas de intervención y al día siguiente estaba como una rosa. Al tercer día ya estaba en casa comiendo arroz con la familia", recuerda.

Brunet explica que ahora sigue bajo tratamiento. "Pero de momento estoy bien", aclara. La periodista es consciente de las secuelas que está sufriendo y de las dificultades que afronta para poder superarlas. "Puedo caminar, pero me canso mucho. Hasta que no acabe la quimio no me podré recuperar". "He pasado miedo", confiesa, aunque se mantiene optimista: "Los médicos están esperanzados porque hasta ahora no he empeorado. Me agarro a lo que sea".

Fina Brunet fue precisamente una de las caras visibles de TV-3 en 'La Marató'.