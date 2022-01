Son varios los meses en los que Sálvame no ha tenido entre sus contertulios a una de las personas más preparadas del mundo de la televisión. Si hace más de medio año, la cadena decidía despedir de manera ilegal a Antonio David Flores para promocionar la 'docuserie' de Rocío Carrasco, la onda expansiva fue cobrándose algunas sillas. Uno de los rostros a los que hace más tiempo que no vemos es el de Jesús Manuel Ruiz. ¿Qué ha pasado con él?

El contertulio era uno de los habituales de la prensa del corazón, uno de esos que solían aportar cierta sustancia en sus comentarios, algo fácil si se compara con los discursos vacíos de la mayoría de personajes que trabajan para la cadena. En este sentido, es importante destacar que Jesús Manuel (45 años) colecciona títulos universitarios. Sin ir más lejos, es periodista, psicólogo y abogado, además de terminar Arte Dramático en la Real Escuela de Madrid.

Su capacidad de crítica y de poner en duda cuestiones poco claras le llevó a cuestionar algunos de los relatos que expuso Rocío Carrasco en el programa que protagonizaba. Quizá por ello, desde la zona oscura de Sálvame se le hizo la cruz. Su personalidad le llevó a enfrentarse sin temor a presentadores como Jorge Javier Vázquez o Carlota Corredera, ante quienes nunca se achantó.

Carlota Corredera, instigadora contra Jesús Manuel

Todo empezó en una de las miles de discusiones que tienen los contertulios de Sálvame, programa líder de la telebasura allá por el mes de agosto. Corredera, amiga íntima de Rociito, se posicionó de manera radical como abanderada del discurso de la ex mujer de Antonio David Flores: "No hay debate, no se cuestiona a una víctima". Esta frase no admite mucha discusión en otro contexto, salvo que cada vez son más voces quienes cuestionan que realmente fuera una víctima. En este sentido, el abogado-periodista-psicólogo-actor de Jesús Manuel Ruiz publicó en su cuenta de Twitter su respuesta: "¿Víctima de qué? No está condenada la otra parte". Y así es, ya que prácticamente la totalidad de las denuncias puestas por Rocío Carrasco se toparon con la negativa de la justicia, que una y otra vez le quitaban la razón en favor de Antonio David.

¿Y cómo es que Jesús Manuel Ruiz puso ese tuit en lugar de decirlo desde su silla de Sálvame? Pues muy sencillo, porque fue despedido de la noche a la mañana. Por lo menos así lo afirma el portal Bluper. Concretamente, afirman que estaba citado el pasado día 2 de septiembre para acudir a su puesto de trabajo, como de costumbre (los contertulios son citados según los planes del programa, librando algún día entre semana). Pues bien, ese mismo día por la mañana se decidió que no iba a volver al programa. Carlota Corredera demostró el gran peso que tiene en el programa para imponer su despido. Eso sí, en secreto y sin hacer mucho ruido, no como con el despido de Antonio David como parte de la promo de la 'docuserie'.