La crisis de audiencia de Telecinco, en sus diferentes programas referencia sobre el mundo del corazón, es evidente. Y no solo se habla de posible despido de Jorge Javier Vázquez, también de Emma García.

Paso por paso. ¿Quién es Emma García? Si consumes Telecinco habitualmente estarás cansado de verla casi a diario. Ha sido la cara visible en diferentes programas referencia de Mediaset y anteriormente lo fue en ETB2. Emma García es una reputada periodista y presentadora de televisión formada en el País Vasco y que completó sus primeros pasos en el mundo de la información en el Diario de Noticias de Navarra. Eso sí, su pasión siempre fue la televisión y pronto daría el salto a la gran pantalla.

El historial de Emma García

Emma García inició su carrera como profesional de la televisión y presentadora en ETB2 en 1998. Por aquel entonces presentó El Submarino Amarillo y Mejor Imposible, además de otros espacios posteriores como Abre los ojos o Ésta es mi gente. Realmente ETB2 fue el trampolín de la periodista hacia Mediaset, lugar al que recaló en 2002 para comenzar a guiar A tu lado, espacio en el que estuvo al mando hasta 2007.

A partir de ahí su fama creció como la espuma. ¡Clever!, 'El Juego de tu vida', Supervivientes, Mujeres y hombres y viceversa, Nada es igual... Abre los ojos y mira, Materia Reservada, 'Ex, ¿Qué harías por tus hijos? o Sálvame Okupa han sido algunos de los espacios que dirigió hasta 2019 cuando, tras diez años como conductora de MYHYV firmó por Viva la Vida.

Presentadora estrella en Telecinco. ¿Viva la Vida, nuevo caso MYHYV?

Seguramente sepas qué ocurrió con MYHYV. Tras años de éxito, su interés general cayó y tras revisar el programa y tratar de relanzarlo en diferentes ocasiones, terminó siendo cancelado. Y Emma García tuvo que buscarse un nuevo espacio.

Entonces firmó, para sustituir a Toñi Moreno, y a día de hoy sigue siendo una de las presentadoras estrella de Telecinco. Ahora bien, ¿Por qué se habla pues de despido?

Crisis en Viva la vida

El programa de Telecinco se ha convertido en una referencia en la parrilla de por la tarde en Telecinco, aunque la audiencia comienza a criticar su formato por un simple motivo.

Y ya saben... si cae la audiencia, peligra el programa. Es igual que Sálvame y su posible cancelación oficial. La audiencia ya lleva tiempo advirtiendo que hay ciertos colaboradores que no traga, por ejemplo Kiko Matamoros y Diego Arrabal. "Cuando están no me siento segura viendo la tele", se ha llegado a leer en redes. "A mí me pasa lo mismo", contesta otro usuario.

La realidad de Emma García y de Viva la vida es que no es oro todo lo que reluce. Y todo salió a relucir cuando Emma cogió vacaciones y entonces Toñi Moreno se puso al frente del espacio en agosto y... ¡booom! Récord de audiencia. Y las cifras no se mantienen con el paso de los meses. Por eso se sondea el adiós final de Emma García del espacio. La verdad es que Emma García sigue siendo trabajadora de Mediaset, de momento, por lo que el supuesto despido no se habría producido.