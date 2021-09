'Todo es mentira' ha contado este lunes con el debut de una de sus nuevas tertulianas. Susana Díaz se ha estrenado en el equipo de colaboradores de Risto Mejide y ha hablado de algunos de los temas de mayor interés en torno a ella, como su relación con Pedro Sánchez o el trato recibido por el PSOE.

El presentador no ha dudado en formular una de las preguntas clave a la expresidente de Andalucía: "¿Te has sentido maltratada por el PSOE?". La actual senadora no ha evitado contestar: "Que va. En absoluto. Yo soy del PSOE más que el escudo. Es mi segunda piel. La política lo es todo para mí, es mi vocación. Todo el tiempo que le dedico a la política me parece poco", ha expresado para zanjar el asunto.

El miembro del jurado de 'Got Talent' también se ha interesado por saber cómo se lleva en la actualidad con Pedro Sánchez tras protagonizar varios roces públicos en el pasado: "Yo ya no siento ningún rencor, es una etapa que, para mí, está totalmente superada. Es verdad que ha habido muchos debates internos que han salido a través de la pantalla y aquí se ven de otra manera", ha respondido.