José Antonio Avilés y Enrique del Pozo han protagonizado un duro enfrentamiento durante la emisión de 'Viva la vida' este sábado 7 de agosto, hasta el punto de que Toñi Moreno, presentadora del programa durante la época veraniega, ha tenido que intervenir para reprender a Avilés por el menosprecio que le ha hecho a su compañero.

Todo ha empezado cuando el exconcursante de 'Supervivientes' discutía con Carmen Borrego y le pedía que no le volviera a hablar más. Ante esta petición, Del Pozo añadió: "Pero en las reuniones no la provoques a ella". A esto, el colaborador respondió muy enfadado: "Mira Enrique, te voy a explicar una cosa cariño", una respuesta que fue interrumpida de inmediato por Enrique: ¡Eh! Enrique Del Pozo, con todos mis respetos".

Fue entonces cuando Avilés le pidió que trajera informaciones y exclusivas: "'¡A trabajar! Menos secuestros y más hacer un trabajo en este plató. ¡Titulares!". Sin embargo, el veterano colaborador no permitió que su compañero le faltase al respeto y le echó en cara que sus tres exclusivas "son todo mentiras".

Estas declaraciones enfadaron aún más a Avilés: "En tu vida cuestiones mi trabajo en este plató. A pelotas como tú me los como así a diario". Entonces, Enrique estalló y recordó todos los años que lleva trabajando en el medio: "En primer lugar, en esta profesión he trabajado con todos los números 1, cosa que ya quisieras tú. ¿Has trabajado con Hermida? No. ¿Has trabajado con Sardà? No".

Pero poco importó al polémica colaborador el currículum de su compañero, quien afirmó que pertenece a la "época de los dinosaurios" y que ha necesitado contar "que lo han secuestrado en Italia para ponerse de actualidad".

Y fue en este momento cuando Toñi Moreno quiso intervenir para reprender a Avilés: "La que voy a hablar ahora soy yo. Lo que tú llamas 'época de los dinosaurios' se llama bagaje profesional. Te lo digo, la carrera profesional de este señor es indiscutible, igual que la de muchos que aquí llevan toda la vida trabajando en la calle. Respeta a la gente".

Sin embargo, la presentadora también quiso poner en valor el trabajo de Avilés: "Me has sorprendido con varias exclusivas y me encanta que te curres tu sitio de trabajo. Pero hay que ser respetuoso, y tú no lo has sido. Las historias que has traído soy muy buenas y por eso sigues aquí, pero te hemos pillado en 20.000 mentiras y estás curándote de lo tuyo". No obstante, Avilés no pareció sentirse muy afectadas por estas palabras y recordó que sus informaciones "pasan el filtro de la dirección del programa" y que con su vida privada hace lo que considera oportuno.