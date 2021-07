En los últimos días de convivencia en 'Supervivientes', Tom Brusse ha protagonizado un acercamiento hacia Olga Moreno. Esta nueva amistad no ha sido bien vista por algunos exconcursantes, como es el caso de Carlos. El que fuera participante de 'Masterchef' pudo hablar ayer por vídeollamada con su amigo y le dio una información que le dejó en shock.

Todo ocurrió después de que tanto Brusse com Lara Sajen y Alejandro Albalá ganaran la prueba en la que tenían permiso para hablar con un exconcursante de la edición por unos segundos. Aunque la organización pedía que no dieran información de fuera, Carlos se lanzó a aconsejar a su amigo.

"Escúchame primero y luego me haces las preguntas que quieras. Escúchame: No te fíes de las nuevas amistades que te has echado, ¿vale? No te fíes. Tú sigue tu juego...", dijo ante un Tom que escuchaba patidifuso. "Repite, repite", le pidió el joven, mientras Carlos seguía haciendo referencia a "las nuevas amistades que tienes".

En ese momento, Jordi González paró el cronómetro para llamar la atención a Carlos: "Carlos, no hagas trampas. No puedes darle información del exterior. Tom quiere consejos de convivencia", le espetó el presentador, aunque lo cierto es que Carlos no reveló nada que viniera de fuera y tampoco hizo alusión directamente a la mujer de Antonio David.