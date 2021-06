Macarena Ramírez era una de las claras favoritas de 'The dancer' para el público y para los capitanes y anoche cumplió los pronósticos proclamándose vencedora de la primera edición del talent de La 1. La joven de 28 años, que tuvo que dejar su vida en Madrid el año pasado por la imposibilidad de mantenerse, ha visto como el concurso le ha brindado una nueva oportunidad. Su capitana, Lola Índigo, parecía asombrada con ella y su capacidad creativa, ya que Macarena ha preparado sus actuaciones e incluso se ha confeccionado los vestidos. Ahora Macarena quiere seguir creando, en este caso su propio espectáculo con los 25.000 euros del premio.

¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ha sido guardar el secreto de tu victoria?

El secreto no veas... (Risas) Lo he tenido guardado, guardo. Tenía muchas ganas de explotar y decirlo, la verdad. Me siento muy bien. Todo el sacrificio y la lucha que ha supuesto el concurso, haciendo bailes, vestuario... Ha merecido la pena.

El año pasado tuviste que dejar Madrid al no poder seguir manteniéndote. Podría decirse que 'The dancer' vino en el momento más adecuado...

Ha llegado en el momento clave, en ese momento que estaba débil y pasaba por un bache. Llegó el programa y mira... Súper agradecida porque me han tratado súper bien. Han aceptado todas mis propuestas de baile y estoy súper agradecida.

¿Qué significa para alguien que se quiere dedicar a la danza pasar por este tipo de formatos? ¿Es ya casi un requisito para tener visibilidad?

En estos tiempos sí. Antes no hacía falta pasar por un programa de televisión, sobre todo en el flamenco. Pero hoy en día ha cambiado todo y le tienes que dar otro enfoque, no puedes quedarte nada más en el teatro y en los tablaos. Aquí puede verte todo el mundo. Además, creo que sí que es necesario que estén en estos programas, porque da la posibilidad de expresarte con tu danza. Por fin un programa dedicado a la danza que entra también en el registro de flamenco.

En el programa has fusionado el flamenco con otros géneros, ¿cómo ha sido para ti salirte de tu zona de confort?

Ha sido todo un reto, porque llevo desde muy pequeña bailando y siempre con músicos en directo. En el concurso he tenido que llevar música en playback, música pop. Ha sido un reto del que me siento muy orgullosa, porque tenía muchas ganas de hacer algo así pero no tenía esta escena, no tenía este lugar. El concurso me ha dado ese lugar. Lo que quería fundamentalmente es demostrar que el flamenco se puede innovar, no haciendo otras danzas como contemporáneas u otro tipo de danza. El flamenco se puede innovar desde los mismos movimientos del flamenco... Siempre quedándose con la esencia del flamenco, no hace falta bailar otro tipo de danza. El flamenco puede llegar a todos los lados, pero siempre siendo flamenco.

En el concurso te has hecho tú tu vestuario, creabas la propuesta entera. Lola Indigo dice que eres una creadora como ella.

A mí me encantaría abrir mi propia compañía, tener mi propio espectáculo... Y hacer flamenco puro pero también moderno, eso es lo que quiero.

Porque ser una de las componentes del grupo de baile de Lola Indigo no lo ves por el tema del flamenco...

Claro, es que yo soy flamenca, no soy urbana (risas). Me defiendo, me puedo defender. Pero qué va. Si ella necesita bailarinas de flamenco aquí estoy yo.

Miguel Ángel Muñoz y ella tenían algunos piques por ti, se peleaban por tenerte. Cuando eso pasaba, ¿te empezabas a oler que podrías llegar a ser la ganadora?

¡No! Para nada me imaginaba que pudiese llegar a ser la ganadora. A lo mejor que pasase hasta la final, puede ser que sí llegase a mi cabeza. Pero ser la ganadora no, porque como somos tantos compañeros que bailan increíblemente bien y súper diferente... Es que no se puede comparar. Ya era cuestión de gustos, de que al público le gustase más o menos.

¿Cuál crees que ha sido la clave para que se decantaran por ti?

Yo creo que ha sido mi paso por el programa, que he sido muy versátil dentro de mi registro. He utilizado pop, músicos en directo, bata de cola, mantón, abanico, castañuelas, he bailado de hombre, con sombrero... El público habrá dicho: 'esta niña un día te trae este baile, otro día te trae otro...

¿Qué planes tienes ahora? ¿Te gustaría continuar en la televisión de alguna manera?

La tele no la descarto, porque me encantaría, la verdad, pero lo veo muy difícil porque hay mucha gente (risas). Ahora mismo hago masterclass, cursos, en Madrid, Jaén, Murcia. El 8 de julio tenemos el ciclo flamenco del Teatro Real en Madrid, con mis espectáculo. Y lo que me gustaría hacer es un espectáculo, ya que he ganado este premio poder invertirlo.