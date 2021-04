Cristina Pardo entrevistó este fin de semana en 'Liarla Pardo' a Marisa Paredes. La veterana actriz hizo un repaso por la actualidad sin temor a mojarse, por ejemplo, sobre Isabel Díaz Ayuso, a la que definió como "este ser" e "impresentable" que "ha hecho barbaridades en Madrid". "Hay Comunidades que lo han hecho mejor que usted señora Ayuso, vamos a ser claros", expresaba.

La intérprete ha lamentado que España sea un país "fundamentalmente turístico", ya que "aunque está claro que tenemos sol y que la gente viene, eso también hace que no se desarrolle todo lo demás, como la ciencia o la investigación, todo lo que hace la base de un país para no depender de otros". "Está claro que tenemos poco dinero, pero lo que tengamos que sea para dar posibilidades, y que la gente estudie y trabaje, no solo a los bares".

Paredes pedía "hacer escuelas, hospitales, fábricas, carreteras" y que "paguen más impuestos los que más tienen". En cambio, pedía más apoyo a la cultura: "La cultura tiene que pagar menos impuestos, que estamos pagando un 21% y eso es un disparate, mientras que en todos los países se paga un 6%, un 8% o un 10%".

Fantástica Marisa Paredes, “La única manera de que un país funcione es que se paguen impuestos, y que pague más quien más tiene”

Brava!!

Sobre Ayuso: “Esperemos que “este ser” deje de ser presidenta de la Comunidad de Madrid”

pic.twitter.com/0qr7N8GqVt — roo🔻 ❤️✊💜 (@roomarins) 25 de abril de 2021

La actriz también dio su opinión sobre Miguel Bosé, con el que la actriz protagonizó la película 'Tacones Lejanos' de Pedro Almodóvar. Aunque ha afirmado que sigue queriendo al cantante, asegura no reconocerle: "No hemos sido amigos, hemos sido todo. Yo lo quiero, pero no lo reconozco. Reconozco su derecho a equivocarse, nada más, pero desde luego está equivocado", argumentaba.

Paredes cree que Bosé "tiene todo el derecho del mundo, como Victoria Abril (que también estaba en dicha película) a pensar lo que piense", pero señala: "Es un error lamentable porque son conocidos y hay mucha gente que se lo puede creer". "Si estamos aquí, es porque nos han puesto vacunas contra la viruela, el sarampión, el tifus...", ha destacado Paredes a lo que ha añadido: "¿Negar el qué? ¿Los millones de personas que se han muerto? ¿Que la vacuna para el virus? ¿Que se están aprovechando las farmacéuticas? Pero eso ha pasado siempre, no ahora; con la aspirina también pasó".