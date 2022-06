Ayer tuvo lugar en el Clautre de San Francesc la Festa DO BINISSALEM WINE DAYS, una fiesta promovida por los cellers de la DO, Antonio Nadal Ros, José L. Ferrer, Jaume de Puntiró, Vins Nadal, Can Fumat, Santa Catarina, Sebastià Pastor, Vinya Taujana, Can Ramís. El evento estuvo amenizado por ‘LOST IN TRANSLATION Instrumental film songs’

Colaboraron en el tapeo cuatro grandes chefs: Cati Pons presentó ‘Panades de ensaimada i sobrassada de Mallorca; Koldo Royo ‘Cremadillo amb pollastre, oli, sobrassada i atmella de Mallorca/ formatge Mahón-Menorca’; Marta Roselló ‘Coca de patata farcida de coa de bou, amb sobrassada i oli de Mallorca’ y Juan Pinel ‘Falsa lasaña de porc negre, oli i sobrassada de Mallorca i escuma de fortmage Mahón-Menorca’. Fue una velada encantadora, con la asistencia de mucho público que disfrutó de los vinos, las viandas y la música. Además, durante los primeros doce días del mes, la fiesta continua con una programación muy sugerente, visitas a las bodegas y catas. Para más información, ver calendario en la web: www.winedaysmallorca.com