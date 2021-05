Un placer volver a escribir para ustedes, la restauración sigue maltrecha por esa fijación que tienen nuestros gobernantes en contra de la hostelería. Los nuevos horarios de aperturas no los entiende nadie. De lunes a jueves hasta las 17h y después de 20h a 22.30h y fin de semana solo hasta las 17h. Todo para evitar el “tardeo” esos dicen y mi pregunta es. ¿Desde cuándo se han realizado el tardeo entre semana? Si el cierre entre semana de 17h a 20h es para evitarlo ¿Por qué no se mantiene los fines de semana? No es un horario anti tardeo, pues manténgalo toda la semana. Se ve qué cuando cierran a las 17h la restauración la gente se va solita a su casa… ¡Venga vamos! Otra cosa que no entiendo es qué en un restaurante, bar… solo nos podamos juntar 4 personas y en una casa o reunión social 6. ¿Disculpen? Se ve que nuestros políticos no pisan la calles y no ven que los parques, playas… están llenas de gente haciendo botellones y picnics con más de 6 a cualquier hora, con gente sin mascarillas y haciendo tardeo. Igual que las ayudas que NO han llegado NI llegaran, siempre hay una excusa para no darlas.

AL FARO BEACH (Playa de Palma): En plena zona turística de Palma, siempre encontramos pequeños oasis. Es el segundo que abren sus propietarios. Este se encuentra en primera línea de Playa, un sitio muy agradable donde poder disfrutar de una buena carta gastronómica y una buena coctelería. Un sitio que vale la pena descubrir.

BAR BODEGA PLAYA (Sant Elm): Un clásico renovado, sencillo, simple y sin pretensiones. Frente al mar en Sant Elm un bar para tomarse un aperitivo, una copa a media tarde viendo de las mejores puestas de sol y también picar algo sencillo pero bien elaborado.

CASSAI BEACH HOUSE (Colonia de Sant Jordi): Un Beach Club a la Mallorquina, su cocina mix entre la mediterránea y la tradicional mallorquina. Buena coctelería, buen ambiente frente al mar con vistas a la isla de Cabrera. Es un espacio con un buen interiorismo, con aroma a mar y con buena banda sonora.

CLUB NAUTICO SA RAPITA (Sa Rapita): Un balcón sobre la playa d’Es Trenc i Ses Covetes, donde poder disfrutar de un buen arroz, pescado fresco… con buenas vistas en una de nuestras terrazas favoritas.

SUMAILLA (Pto. Andratx): Otro clásico que nos tiene enamorado, cocina Japo vs Peruana, muy diferente a lo conocido. Su prioridad la máxima calidad del producto fresco. Todo ello frente al mar en uno de los puertos más bonitos y más mallorquines de la isla.

Con estas recomendaciones, que esperamos que les gusten. Queremos acabar esta sección apelando a que nuestros gobernantes tengan el sentido más básico de la humanidad que es el SENTIDO COMUN, que falta les hace. Y que las ayudas que ellos tanto se llenan la boca de pregonar sean veraces y no ‘fakes’ como todo lo que anuncian.