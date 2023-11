Les colfloris, fins a l’arribada dels segles XVIII o XIX, eren força més petites que les que coneixem; no eren gaire més grosses que una pilota de tennis. Les que es conren a l’actualitat poden arribar a pesar fins a dos quilos. Curiosament, s’estan fent proves amb colfloris minúscules, no gaire més grosses que una pilota de golf, per a la seva congelació. Quan es bull sencera, necessitarà un mínim de 20/25 minuts per estar ben cuita, mentre que en trossos, sol estar a punt en 8 o 9 minuts. Si es cou de més, es converteix en una pasta dessaborida.

Ingredients: Per a les croquetes: colflori, ceba, 3 ous, 1 tassó petit de llet, farina, galeta, oli, saïm o mantega, nou moscada, sal i aigua.

Per a les raoles: colflori, ous, ceba ratllada, alls, julivert, farina de blat de moro, oli, aigua, sal i pebre bo. Preparació: Tallarem la colflori en brots, que bullirem en aigua i sal. Ha de quedar cuita, sense que es desfaci. L’escolarem.

Dins una greixonera amb oli d’oliva hi sofregirem ceba ratllada abundant (depenent de la quantitat de colflori).

Quan la ceba sigui ben morta, hi afegirem la colflori aixafada. Hi afegirem nou moscada, 1 tassó petit de llet, salarem al gust i ho remenarem sense aturar.

Hi afegirem unes cullerades de farina de blat –sense grums– i un pilotet de saïm o mantega. Ho continuarem remenant, a poc foc, amb una cullera de fusta, fins que la mescla es desferri de les voreres. Apagarem el foc.

Quan la massa sigui ben freda, hi mesclarem i integrarem per complet, 2 vermells d’ou.

Quan la pasta hagi refredat i s’hagi enfortit, amb una cullera farem croquetes que passarem per farina, ou batut i galeta capolada, donant-les la forma tradicional. Les fregirem en oli abundant i calent perquè no s’esbrellin. Devem la recepta a Francesca Mascaró Rigo (Campos, 1928). Amb aquesta pasta se’n poden fer raoles. Una altra proposta per preparar raoles (que podrien dur carn capolada) pertany a Catalina Bordoy Roig de Son Barceló (Felanitx, 1920). El procés a seguir seria força semblant a l’anterior: després d’aixafar la colflori bullida, hi afegirem ceba crua ratllada, all, julivert, sal, pebre bo, 2 cullerades de blat de moro i ou per fer-ho lligar. Si volem que s’estufin hi afegirem llevat en pols. Les fregirem a cullerades.