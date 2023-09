La calor estival ha fet minvar una mica la producció de llet a Formatges Burguera. El sistema que tenen implantat per munyir les vaques és automàtic, de manera que el personal humà no hi intervé i és l’animal que s’hi desplaça: «A la vaqueria hi ha ventiladors, però la vaca suporta millor el fred que no pas les altes temperatures, i notam que ara van menys vegades a munyir», comenta Jaume Burguera. Malgrat això, han continuat fent els seus productes artesans amb la mateixa qualitat de sempre.

Un dels aliments estrella que ell i el seu germà Sebastià fan a la granja de ses Salines és el brossat, que també es diu ‘mató’ a altres zones del domini lingüístic català. Es fa a partir del xerigot, que és el líquid que queda després d’haver fet el formatge. Jaume Burguera explica que per fer-lo «encalentim el xerigot a devers 90 graus i el tallam. Nosaltres, per tallar-lo, empram vinagre, però es poden usar altres mètodes. Després, el brossat queda damunt, com una crosta, i la posam dins fogassers perquè degoti i allò que queda dins és el brossat». Si volguéssim fer llet formatjada, el procés seria el mateix, però no es fa degotar, sinó que es deixa dins un recipient, amb xerigot, i s’embotella. Fa 26 anys que existeix Formatges Burguera i n’han fet des del començament. Amb la seva manera d’elaborar-lo prioritzen la qualitat i aconsegueixen que el brossat sigui més cremós, amb el mateix gust, però no els permet fer-ne tanta quantitat. Per gaudir-lo, us recoman comprar-lo directament a la seva granja, i així podreu conèixer de primera mà com viuen les vaques i vedells a can Burguera, on es mira pel seu benestar, salut i bona alimentació. A més, donareu suport a una empresa de Mallorca que sempre s’esforça per fer el millor producte. El brossat és un ingredient que trobam als rubiols, als crespells de Menorca, a les formatjades de Ciutadella i que també es pot fer servir al flaó de les illes Pitiüses, i que el podem emprar a moltes de receptes. Ara bé, una de les maneres més bones i més senzilles de menjar-ne és amb mel o amb canyella i sucre, però també hi ha altres receptes que es poden fer amb aquest derivat de la llet, com ara la greixonera, que és ben bona de preparar.