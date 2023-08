De tots els productes que importàrem d’Amèrica, la tomàtiga és el més important, el que té més presència a la nostra cuina: des del pa amb oli fins a les saboroses salses de tomàtiga, passant per la immensa majoria de sofregits. Ens podem preguntar com era la cuina d’abans sense aquest producte? La resposta és clara: menys intensa i més descolorida. Tot i això, el seu conreu no es va produir a Mallorca fins al segle XVIII i no es va consolidar fins al XIX. Actualment, malgrat la pèrdua de sabor de certes varietats, a causa de produccions intensives, encara se’n troben d’allò més gustós.

Ingredients: 4 tomàtigues grosses, no excessivament madures.

1 ceba.

300 g de xampinyons.

200 g de carn capolada o restes de carn bullida.

3 alls.

julivert.

herbes aromàtiques (unes fulles).

100 g de pernil dolç.

oli.

200 ml de brou de carn.

sal i pebre bo. Preparació: Seccionarem la part del capoll de la tomàtiga i amb una cullereta en buidarem la popa interior; la reservarem.

Dins una paella amb oli ofegarem la ceba ratllada i els esclata-sangs o xampinyons capolats. Courem a poc foc perquè amollin el seu suc.

Hi incorporarem la carn capolada o bé carn bullida sobrant capolada, el julivert picat i algunes fulles d’herbes aromàtiques al gust, també picades finament. Ho sofregirem i girarem espesses vegades.

Hi afegirem la molla de les tomàtigues que hem buidat i ho ofegarem bé; ho salpebrarem i poc a poc anirà minvant el suc del sofregit.

Amb el sofregit a punt, omplirem les tomàtigues. Com a tancament, hi escamparem una mescla feta amb molla de pa ben esmicada, julivert, 1 ou bullit i el pernil dolç, tot ben capolat; un poc de pebre bord i 1 cullerada de formatge ratllat.

Hi posarem un raiget d’oli per damunt i ho enfornarem; hi abocarem per damunt un tassó de brou de carn. Malavejarem que les tomàtigues no coguin en excés, just el necessari.

Les tomàtigues farcides es poden servir soles o acompanyades de patates fregides. En cases benestants sovint se servien com a guarnició de plats de carn.

Si sobràs pasta del farcit, igualment podríem omplir pebres tendres que es servirien al costat de les tomàtigues. Recepta que va aportar mestre Tomeu Esteva Jofre (Andratx, 1920- Palma, agost de 2010). No es poden oblidar els més grans.