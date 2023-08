En la creació del celler Dunord de Pollença hi ha pesat molt més l’emoció que la raó. L’enòleg i vinater Joan Gutiérrez explica que no ha estat senzill fer-lo possible. Comenta que hi han tengut un paper fonamental tant el seu padrí patern com el seu avi matern. Ara bé, son pare, Manuel Gutiérrez és, sens dubte, l’ànima incansable que duit a bon port aquest projecte. Segurament, si hagués avantposat el seny al sentiment, avui no parlaríem de Dunord ni de cap dels seus vins. L’esperit romàntic el va empènyer a sembrar vinya als anys noranta i amb el raïm que en treia, a fer vi per a autoconsum. Amb l’ajuda del seu fill i la resta de la família, Dunord es va estrenar oficialment al mercat professional l’any 2020 amb el vi L’insomni de l’anyada 2019 i, una mica més endavant amb el Curolla, també del mateix any.

Com a homenatge a son pare, Joan Gutiérrez va crear el vi Curolla, pensat especialment per a aquelles persones que actuen més amb el cor que amb el cap. L’etiqueta és obra de Buba Viedma, la qual va crear durant el confinament de la covid-19. L’artista usa una tècnica que recorda el còmic nord-americà, i hi fa servir el retrat de Manuel Gutiérrez que es divideix entre el seny i el cor i, enmig, un dels bocins de terra de Son Fe, on s’ubiquen les vinyes de Dunord; una cabòria també feta realitat gràcies a l’alineació favorable de la lluna, els planetes i la resta d’astres. El resultat és un vi excel·lent, fet amb una varietat local, gorgollassa (80%), i una de forana, sirà (20%). Totes dues fan la fermentació malolàctica espontània dins botes de roure francès de primer i segon any, on reposen durant deu mesos per separat i després se’n fa el cupatge. En surt una edició limitada de 1.600 ampolles. Destaca per un color porprat viu, aromes de mora ben madura i en boca té un taní molt agradable amb notes que recorden a confitura de poma.