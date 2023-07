Sangria de Mallorca, 7103 Petit Celler

Acaba de néixer una sangria feta cent per cent amb vi i taronges de Mallorca. Fa devers un any i mig que Pep Cànoves i Sebastià Ordines, creadors del 7103 Petit Celler, han estat fent proves per oferir una sangria de qualitat amb el producte local com a estendard. Tots dos expliquen que el defensen «perquè és allò que defineix la cultura de Mallorca, la nostra manera de ser i el nostre paisatge. Creim que és amb allò que hem d’innovar i treure productes diferents al mercat».

Aquesta sangria segueix la línia iniciada uns anys enrere amb el vermut No Passis Pena, fet amb raïm mantonegro, i el vermut Te Dic Coses, de premsal blanc, amb els quals remarquen la tipicitat que aporten les varietats autòctones, alhora que demostren que es poden elaborar tot un seguit de productes diferenciats de la resta dels que es fan arreu del món.

«Seguint aquesta mateixa filosofia, vàrem veure que amb la quantitat i qualitat de taronges de Mallorca i el nostre vi podíem fer un casament perfecte per elaborar una sangria», expliquen els dos vinaters. Per això, fan servir un 50% de vi negre de mantonegro cultivat a Santa Maria del Camí amb un 50% de suc de taronja de Fruita Bona, que prové del Pla de Mallorca. Tot es macera uns dies amb clau, canyella i cardamom que provenen d’una empresa històrica de l’illa: Espècies Crespí. El resultat és una sangria premium sense sucre afegit, boníssima, dolça i refrescant per espassar la calor estiuenca.

L’espai triat per presentar-la ha estat l’encisador hotel Sa Pedrissa de Deià, un lloc emblemàtic. Era una de les possessions més estimades de l’arxiduc Lluís Salvador, després d’adquirir-la l’any 1898. A més, en aquest entorn, hi ha una talaia que es va construir al segle XVI arran del desembarcament de 150 pirates el 1582 i, a prop d’aquesta torre de vigilància, hi ha un amagatall de contrabandistes que va inspirar la novel·la El secreto de la Pedriza, que l’any 1920 va publicar Adolf Vázquez Humasqué, també conegut per ser el fundador del Reial Societat Alfons XIII, precedent del RCD Mallorca. Sis anys més tard, en aquest indret i a altres de la Serra de Tramuntana, el cineasta Francesc Aguiló Torrandell va filmar la pel·lícula homònima basada en aquest llibre, un clàssic del cinema mut que parla de contraban, d’amor i de traïcions. Avui dia, Sa Pedrissa és un oasi de tranquil·litat on també es menja bé. De fet, al seu restaurant, Es Pi, hi trobareu Marcel Ress, guanyador de la tercera edició de Top Chef, un cuiner alemany amb cor mallorquí defensor del producte local, que va proposar encertadament al celler 7103 que el brindis inaugural de la primera sangria amb ingredients de Mallorca fos en aquest indret carregat d’història i bellesa. Per molts d’anys!