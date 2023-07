Xeremia blanc 2022 Macià Batle

El celler Macià Batle va triomfar amb sis medalles d’or a la darrera edició dels premis Baco de la collida de 2022, uns guardons organitzats per la Unió Espanyola de Tastadors. Un d’aquests vins premiats va ser Xeremia Blanc.

Per conèixer l’origen d’aquest vi, hem de parlar d’un altre creació de la mateixa casa, concretament del Margalida Llompart Blanc, elaborat amb un 50% de chardonnay i un 50% de premsal blanc fermentat en bota. «Com que el resultat era molt bo, vàrem pensar de fer servir la varietat autòctona fermentada dins fusta per fer un vi nou i així també vàrem tenir l’excusa perfecte per donar a conèixer un dels grans valors musicals de Mallorca: la xeremia», explica Ramon Servalls, gerent de Macià Batle.

Ell so de les xeremies remet a bauxa, alegria, trull, amics i festa. Ramon Servalls en va començar a bufar a quan era petit, però no en va aprendre gaire. Va ser durant el confinament per mor de la covid de l’any 2020 quan en va tornar a agafar unes. Pep Manel Ordóñez va ser el seu mestre, primer a distància, amb vídeos i arxius d’àudio per Whatsapp, i després en persona. Si visitau el celler, pot ser veure i sentireu Servalls sonar ben xalest aquest instrument tan nostrat i alhora tan internacional.

A Mallorca i Menorca, la tradició de sonar-les és ben viva, mentre que a Catalunya i al País Valencià s’està recuperant molt paulatinament. També cal dir que xeremies no és l’única denominació d’aquest instrument en llengua catalana, també en altres territoris catalanoparlants les anomenen sac de gemecs (Barcelona), ploranera (Pallars), buna (Andorra), bot (Rosselló, Sort, Tremp, Oliana, Goles de l’Ebre), entre d’altres, i segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, el mot ‘xeremia’ prové de la paraula francesa ‘chalemie’, que significa ‘flauta de canya’.

D’altra banda, amb el genèric de cornamusa s’agrupen tots els instruments semblants a les xeremies, tot i que tenguin diferències entre si. Així, és un instrument ben present en altres cultures com la galaicoportuguesa, l’asturiana, la irlandesa, l’escocesa i a altres zones del món, com ara els Països Baixos, Suècia, Finlàndia, Txèquia, Romania, Ucraïna, Polònia, Rússia, Itàlia, Grècia, Anatòlia, Tunísia i l’Índia, entre molts altres indrets. Per cert, l’etiqueta del vi és el dibuix de la xeremia de Servalls.

És un vi d’un groc lluent, amb llàgrima marcada. Hi són presents les aromes de flors blanques i té un pas elegant i equilibrat en boca. És una bona opció per gaudir-lo aquests mesos de calor intensa i si pot ser en un ambient festiu, millor!