Las recetas de Antoni Tugores | Lletugues farcides

Desconeixem quan es va utilitzar la tècnica de farcir per primera vegada; el document més antic on hi apareix, és el llibre De re coquinaria, de Marc Gavi Apici (segle I aC) , on es descriuen lirons (rosegadors semblants als esquirols), pollastres, llebres i fins i tot porcs farcits. Allò cert és que els ingredients que utilitzaven eren molt diferents dels que utilitzam avui, sovint carn capolada. Els seus farcits eren de verdures, espècies, herbes aromàtiques, vísceres, cervells... Els àrabs introduïren les lletugues i se sap que a la cort de Felip V, se’n servien de farcides.

Ingredients: Lletugues, carn capolada, ous, ceba, julivert, all, brou de carn, oli, aigua, vinagre (o llimona), espècies, pebre bo, canyella i sal. Preparació: Netejarem les lletugues i tot seguit les donarem un bull curt. Les traurem, les escolarem i deixarem que es refredin.Prepararem el farcit. En primer lloc, sofregirem ceba tallada molt fineta i quan sigui ben cuita, l’escolarem.Mesclarem la carn capolada amb la ceba, julivert, all (tot molt ben picat), sal i pebre bo. Hi mesclarem un ou per fer-la lligar.Quan les lletugues estiguin escaldades (és molt pràctic utilitzar les lletugues petites dites també cabdells), les anirem obrint les fulles i hi introduirem, poc a poc, el farcit entre mig. Quan estiguin farcides, les lligarem amb un fil de cuina perquè les fulles no s’esbadellin.Posarem els cabdells a coure dins una casserola amb brou de carn, tap no tap, ben trempat d’espècies, al gust, fins que la carn capolada sigui cuita. Abans de treure les lletugues a la taula (si hem utilitzat lletugues petites resulta molt més fàcil fer les racions) farem una salseta amb una mica del brou utilitzat, juntament amb un vermell d’ou i unes gotes de vinagre o de llimona.Posarem aquesta salseta per damunt de les lletugues. Abans de servir, les posarem un petit polsim de canyella. Les podem acompanyar de moltes maneres: amb pebres torrats, amb tallades de tomàtiga i ou bullit... al gust.Amb un sistema gairebé semblant es poden farcir carabassons i cebes. El temps de cocció serà superior en el cas de les cebes. -Aquest plat es preparava a can Ferrando. El va transmetre Margalida Ferrando Barceló (Porreres, 1893-1966), una gran cuinera i ens va arribar a través d’Aina Ferrando Fernández (Porreres, 1932).