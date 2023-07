Hi ha receptes que es mantenen i d’altres que evolucionen i canvien al llarg dels anys. Una d’aquestes és la beguda ginger beer. Biel Ramon, historiador i cocteler, explica que va néixer al segle XVII i que originàriament es feia amb la planta de cervesa de gingebre. Ara bé, tot i que es deia ‘planta’ realment era un conjunt de bacteris i llevats barrejats amb sucre, aigua i arrel de gingebre que tenia una mica d’alcohol. Avui dia, és una beguda feta amb una base d’aigua carbònica i extret de gingebre que s’ha fet popular a partir del segle XX i que la majoria de marques produeixen sense gens de graduació alcohòlica.

A Mallorca se n’elabora una des del mes de gener de 2022. Biel Ramon i el també mixòleg Salvador Esquinas en són els creadors juntament amb Begudes Puig. Expliquen que la idea de fer-ne una va sorgir quan «vàrem conèixer Julià Puig i vàrem veure la capacitat que té la seva empresa familiar, nascuda el 1927, per produir refrescos. Com que la ginger beer s’empra molt a la cocteleria i totes les que hi ha al mercat venen de fora, li vàrem proposar de fer-ne una de mallorquina». Així, tots tres plegats varen començar fent proves amb una fórmula basada en aigua amb gas, sucre i extret de gingebre. Per triar la que més els agradava, feien tasts a cegues i les comparaven amb altres marques fins que trobaren una recepta que els va convèncer unànimement i que, a més d’usar-la en cocteleria, és una bona opció per beure tota sola com a refresc, ja que és una ginger beer molt lleugera, cítrica i refrescant, amb el punt coent que la caracteritza.

La ginger beer és un dels ingredients d’un còctel clàssic, el Moscow Mule, creat als anys 30 als Estats Units, que complementa els altres dos ingredients bàsics: el vodka i el suc de llima. També s’usa molt a còctels com el Dark & Stormy, amb rom negre, i a d’altres de creació pròpia, com ara la versió illenca del Moscow Mule, batiada com a Somera Mallorquina, en què es canvia el vodka pel licor d’herbes.

Salvador Esquinas és el gerent de l’històric Club Pollença, situat a la plaça Major d’aquesta vila, mentre que Biel Ramon és el gerent del bar de còctels 360, ubicat dins del Reial Club Nàutic del Port de Pollença, dos locals enfocats a oferir una experiència diferent i on sempre es defensa el producte local. Aquesta mateixa filosofia la desenvolupen a The Van Bar, un concepte de cocteleria mòbil per a esdeveniments i actes, amb el qual preparen còctels clàssics i moderns, com també de personalitzats, ja sigui per celebrar noces, comiats de fadrí o, fins i tot, festes de divorci.