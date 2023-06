Aquesta setmana ha començat amb la revalidació de Josep Lluís Roses —del celler José L. Ferrer— com a president de la denominació d’origen Binissalem. L’acompanyaran a la directiva Esperança Nadal —de Vins Nadal— com a vicepresidenta, Marga Amat com a secretària, i Pere Calafat —del celler Jaume de Puntiró— i Marco Spiriti —de Vins Santa Catarina— com a vocals. Tant ells com la resta de membres d’aquesta institució vitivinícola, creada l’any 1989, treballen per incloure canvis al seu reglament, com ara permetre-hi elaborar un blanc de negres i fer vins amb varietats autòctones, per exemple de giró ros o escursac, entre d’altres; unes modificacions que hauran de tenir el vistiplau del Ministeri i de la Unió Europea en un futur no gaire llunyà.

La mantonegro és la varietat indispensable per elaborar vins negres amb aquest distintiu, tot i que amb els anys els cellers que fan part de la DO Binissalem varen decidir rebaixar el percentatge mínim d’un 70% a un 30% (entenc que amb la idea que tothom que la integra pogués donar sortida als seus vins sota aquesta marca geogràfica de renom). Tot i això, n’hi ha que aposten per aquesta varietat autòctona per fer vins monovarietals, com demostra el protagonista d’avui: el Ferreret Rosat. De fet, és una de les novetats que el celler José Luis Ferrer ha presentat enguany i que segur que acompanyarà molts dels àpats d’aquest estiu. És el primer rosat de la col·lecció Ferreret d’aquest celler de Binissalem, que té com a objectiu reivindicar les varietats locals de Mallorca. És de l’anyada 2022 i el raïm es va veremar manualment durant la tercera setmana del mes de setembre. Es va llevar la rapa del raïm, se’n va fer un premsat suau i posteriorment va macerar durant dues hores amb l’objectiu de limitar l’extracció de matèria colorant i aconseguir aquest color rosaci pàl·lid. L’inici de la fermentació alcohòlica es va fer dins dipòsits d’acer inoxidable i, posteriorment, es va trasbalsar a botes de roure francès fins al final de la fermentació, on ha macerat amb els seus pòsits durant tres mesos. És un vi de color de pell de ceba, lluent i net. Hi destaquen les aromes de fruita vermella i balsàmics de vainilla. En boca, és fresc i d’acidesa equilibrada, amb un retrogust persistent. Pot acompanyar perfectament plats de peix, com ara un llop (dit també llobarro) amb sal, o un arròs sec de marisc.