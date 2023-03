Començar a escriure un text pot ser més complicat del que sembla. Fins i tot et pots bloquejar i patir allò que s’anomena el terror de la pàgina en blanc. Davant això, el mestre Matías Vallés, que sempre està disponible per donar una mà als companys, m’aconsellà encertadament que em centràs en el bessó de la notícia i com la volia titular. Al celler Miquel Gelabert de Manacor segueixen aquesta premissa, ja que tenen ben clar quin vi volen fer.

En els àpats, com passa en el text, l’inici també és important i el vi que acompanya les primeres mossegades d’una vetlada hi té molt a dir. Al menú maridat que el cuiner Miquel Serra va oferir al restaurant El Patio de Glòria de Palma fa unes setmanes el sus el va donar el vi Golós, de Miquel Gelabert, un vi refrescant i alhora gastronòmic. El raïm base és el pinot noir. De fet, quan el varen començar a elaborar era fet d’un 100% d’aquesta varietat de la Borgonya, però com que tenia 14 graus, per davallar-ne l’alcohol, hi afegiren entre un 20 i un 30 % l’autòctona callet, que «juntament amb la francesa evolucionen de forma molt similar, tant per a vins rosats com per a negres», explica Gelabert.

«El primer Golós que es va elaborar va ser negre, l’any 2006, i va ser molt innovador», recorda el vinater manacorí. El nom va sorgir durant un tast i com que el trobaren llépol, el batiaren així (tot i que és un barbarisme, ja que ‘golós’, en català, significa ‘tenir un apetit desordenat’). Com que a can Gelabert tenen un munt de marques registrades, intenten fer una línia amb un mateix nom. Per això, tres anys més tard, en varen fer el blanc; i l’any 2012 estrenaren el rosat «perquè no n’hi havia cap a Mallorca amb bota, que fos un poc més estructurat per acompanyar una menjada», explica Gelabert.

Tot i que el consider un vi amb cos ideal per fer l’aperitiu, Miquel Gelabert és més d’acompanyar-lo amb un arròs. «Na Maria Miquel, la meva esposa (i l’altra meitat del celler), fa unes paelles molt bones que diuen molt bé amb el Golós rosat. També hi combina un arròs melós, un risotto i, fins i tot, amb un arròs de matances».

El raïm prové principalment de les vinyes de Son Moix i del Rafalot, i en menor mesura de sa Vall. La maceració que en fan amb la pellerofa dura poc temps perquè no quedi massa pujat de color. Durant sis mesos, fermenta dins botes de segon any (per no donar massa gust de fusta) i reposa com a mínim un any a dins botella. Miquel Gelabert, pare de la criatura, troba que la 2020 ha estat una anyada que va sortir molt bé, amb una producció limitada de 1.770 botelles, i preveu que la del 2021, que és a punt de sortir al mercat, sigui igual de bona. Així ho esperam!