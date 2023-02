La Barcelona Wine Week, celebrada aquesta setmana, ha servit per acostar els vins de Mallorca a distribuïdors i especialistes del sector de Catalunya i d’altres zones d’Europa. Hi han participat 17 cellers de l’illa i molts dels seus vins han fet una bona impressió als visitants de l’esdeveniment.

Un d’aquests que ha despertat l’interès entre els visitants és Esperó de Gall de l’anyada 2021 del celler Can Axartell. És fet amb aquesta varietat homònima, que l’arxiduc Lluís Salvador va documentar al Die Balearen (1869-1891). A final de l’any 2020, la Conselleria d’Agricultura la va incloure en la llista de raïm autoritzat per vinificar a les Illes Balears. Ara bé, arribar fins aquí no va ser senzill. Es pot dir que l’esperó de gall és una varietat rescatada de l’oblit perquè després de la plaga de fil·loxera de final del segle XIX quasi no es cultivava. Per recuperar-la i aprovar-ne la comercialització a les Illes Balears, s’han hagut d’invertir devers deu anys en recerca i experimentació (aproximadament de 2010 a 2020).

Agustí Mascaró, director tècnic de Can Axartell, comenta que els vinaters fan un treball conjunt amb l’administració pública: «La conselleria d’Agricultura, a través de l’IRFAP, recupera les varietats antigues de raïm i les replica. Després, cada celler que participa en aquestes investigacions, en fa mudes. Com que a Can Axartell volem conservar el nostre patrimoni vinícola, al nostre camp experimental de Pollença, hi tenim sembrades més de vint varietats en observació i estudi, i del seu fruit en feim microvinificacions que posteriorment analitzam i tastam, sense comercialitzar».

Després de l’aprovació per part de la conselleria d’Agricultura, ja han sortit al mercat diversos vins fets amb esperó de gall. El de Can Axartell és obra de l’enòleg Joan Manuel Ochogavia Gutiérrez. N’ha fet una edició limitadíssima de 296 ampolles numerades, que provenen d’una hectàrea que tenen dedicada a aquesta varietat. El vi Esperó de Gall 2021 és un vi ecològic que no té fusta, que només ha reposat en dipòsit d’acer inoxidable. És fresc, lluent i molt vegetal i, alhora, expressiu en boca.

De tota la feina feta per recuperar la varietat, ara només resta que conquereixi el paladar del consumidor, una passa que sembla que ha començat a fer amb bon peu.