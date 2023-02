Hasta el miércoles, 17 bodegas pertenecientes a la IGP Mallorca y la DO Binissalem y DO Pla i Llevant compartirán espacio en la Barcelona Wine Week, una de las ferias más importantes del sector y que se celebra en el recinto ferial de Montjuïc. «Esta feria es un escaparate imprescindible para hacer marca Mallorca y abrir nuevos mercados», aseguran desde el IGP Mallorca y la DO Binissalem y DO Pla i Llevant.

Según afirma Marga Amat, gerente de la DO Binissalem, «los nuestros son unos vinos singulares y ferias como esta de Barcelona nos permite mostrarlo a nivel internacional, pero también nacional, porque todavía mucha gente de la península desconoce la calidad de nuestras propuestas». Esta es la tercera ocasión que hay presencia de vinos mallorquines en la Barcelona Wine Week, ya que se trata de una cita «muy interesante con un formato atractivo que, además, se presenta con muy buenas expectativas de venta». Transcurridas las primeras horas, la valoración por parte de algunos de los bodegueros participantes son positivas. Según Óscar Roses, de la DO Binissalem, «la feria es una oportunidad importante para continuar con los contactos con los distribuidores, no sólo internacionales, sino también locales, porque sin duda, entrar en el mercado peninsular es nuestra asignatura pendiente». «Mucha gente conoce ya los vinos de Mallorca, pero otros se quedan muy sorprendidos de la cantidad y la calidad de los vinos de la isla». Por su parte, Pilar Oliver, de la DO Pla i Llevant, asegura estar «muy contenta» porque «hay presencia de muchos restauradores y comerciales que nos visitan incluido fuera de estas citas ya marcadas en el calendario».