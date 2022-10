La cuina del dia de les matances era un punt d’inflexió dins una gastronomia austera. Era l’eclosió de la baldor, encara que fos per un dia, que celebrava la bona nova de guarnir el rebost amb els nous embotits i el porquim salat que havia de permetre tants de plats suculents de la cuina d’hivern. Per altra banda, tenia una connotació festiva -potser la més rellevant de les festes no religioses de l’hivern- tan manifesta que als infants els estava permès no acudir a l’escola. L’arròs, el frit (xulla, carn magra i fetge), el frit de sang, l’aguiat i les sopes són part rellevant de la cuina matancera.

Ingredients: Sopes

Carn magra de porc

Ceba tendra i ceba vella

Tomàtigues de ramellet

Julivert

Esclata-sangs

Col (bledes, espinacs)

Alls, oli

Saïm

Aal, pebre bo, pebre bord i aigua. Preparació: Sofregirem amb oli i saïm la carn magra salpebrada, amb uns quants alls, dins una greixonera.

Quan la carn estigui feta i daurada, hi mesclarem la ceba vella i la tendra i ho sofregirem uns 10 minuts a poc foc.

Incorporarem les tomàtigues de ramellet pelades i picades. Girarem el sofregit.

Afegirem mig manat de julivert ben picat. Girarem el sofregit. Uns minuts després, agregarem els esclata-sangs, sencers els més petits i trossejats els més grossos.

Quan ho hàgim girat al llarg d’uns minuts, que els bolets s’hagin amarat del sofregit, hi anirem afegint la col i la girarem, de manera que vagi reduint el seu volum, fins que l’hi haurem agregada tota (sense gens de tronxo), a més de bledes i espinacs, si en tenguéssim.

Ho girarem tot junt i quan la verdura hagi perdut bona part del seu volum, hi afegirem el pebre bord i tot seguit l’aigua necessària, només la imprescindible per bullir la verdura. Ho farem bullir uns 20/30 minuts.

Quan ens sembli que la verdura és cuita (és més bona si queda un poc grenyal, però les fulles velles necessiten més temps de cocció), alçarem la verdura amb una giradora i anirem incorporant les sopes al fons de la greixonera, de manera que quedin ben xopades de brou i cobertes de verdura.

Deixarem que reposin un moment i que es beguin tot el brou.

Regarem les sopes amb un raig d’oli verge.

Se sol acompanyar amb pebre verd, olives trencades i rave.

Devem la recepta a Magdalena Burguera Perelló dels Llombards (Palma, 1917).