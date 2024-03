"Profe Luis, yo quiero ser director de cine": la infancia de J. A. Bayona en la 'Trini'

J. A. Bayona ha tenido muchos profesores, pero “el profe de Bayona” es solo uno, Luis Rey, estudiante de historia del cine con el mítico Miquel Porter i Moix y, a su vez, gran divulgador del lenguaje de las imágenes, que quiso y consiguió llevar a los colegios. Junto a su compañera Aurora Maquinay, elaboró los dos volúmenes de “Cinema a l’escola”, un par de influyentes manuales que sirvieron como base didáctica para profesores de dentro y fuera de nuestras fronteras.

Según recuerda, Luis conoció a Jota y su hermano Carlos en 1986, cuando estos empezaban 6º curso en el colegio Sant Josep Oriol de la Trinitat Nova. “Yo era licenciado en historia –explica–, pero no solo daba ciencias sociales, sino que me repartía con el profesor Adolfo muchas otras clases. Y me encargué de unos talleres de introducción al lenguaje del cine en los que estaban los hermanos Bayona. Como el cine comienza con la fotografía, empezamos haciendo heliogramas, fotogramas, un auca sobre los grandes inventos… Y el gran invento elegido por J. A., ya con once años, en sexto curso, fue el cine”.

¿Elegido por J. A.? ¿O quizá por Carlos? Luis admite sin problemas que por aquel entonces tenía dificultad para distinguir a los gemelos. “Cosa que me daba un poco de vergüenza, porque sus compañeros de clase los reconocían perfectamente. Para mí los dos eran brillantes. Y cuando corregía los exámenes, ambos tenían excelente”.

Aquel detalle del auca parecía profético, pero fue un tiempo después, cuando Bayona tenía dieciséis o diecisiete años, que el profesor descubrió realmente la magnitud de la vocación de su alumno. “En aquel momento yo daba cursillos de introducción al lenguaje de cine en la zona de Nou Barris, a través de organizaciones, instituciones o agrupaciones. Y en uno de ellos me dijo: ‘Profe Luis, yo quiero ser director de cine’. Dos años después, me lo vuelvo a encontrar en otro de estos cursos, de nuevo en primera fila. Y otra vez lo mismo: ‘Profe Luis, yo quiero ser director’”. De nada sirvió que el profe Luis tratara de ponerle los pies en el suelo y señalarle la variedad de los oficios del cine. Él iba a dirigir.

En vista de su tozudez, igual había que hacerle caso e incluso animarle en su gesta. Fue lo que hizo Luis prestándole algún artefacto (“estaba haciendo películas en Super-8 y necesitaba un proyector para hacer el montaje sonoro”), y también Aurora al apuntarle en la dirección de la ESCAC. Ambos siguieron con atención los éxitos de J. A. en el corto, los videoclips o, finalmente, el cine. Rey siente debilidad por “Un monstruo viene a verme”, pero reconoce que “La sociedad de la nieve” “podría ser su película más importante, por lo que veo en amigos o familiares”.

A muchos les asombra el camino de Bayona, el arco que va de una infancia en La Trini a los fastos del Dolby Theatre de Los Ángeles. No tanto a Rey, cercano a los padres del director. “A Juan Antonio, la faceta artística le viene de su padre, Juan Antonio García, un pintor [industrial] que [durante los ochenta] realizó carteles enormes de cine”, recuerda. “Por otro lado, para lanzarse a este mundo hay que tener decisión, ser luchador. Y yo creo que esto, tanto a J. A. como a su hermano Carlos, les viene de su madre Pilar, que es una persona que ha estado siempre detrás de los hijos para que tuviesen cultura”.