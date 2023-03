Lady Gaga no se ha llevado el Oscar a la mejor canción por ‘Hold my hand’, tema primcipal de la película ‘Top Gun: Maverick’. Sin embargo, ha protagonizado un vídeo que se ha viralizado rápidamente en las redes sociales durante su paso por la alfombra champán -que no roja- del Dolby Teathre, cuando la artista salió al rescate de un fotógrafo en apuros.

Todo ocurrió después de que Lady Gaga posara ante los medios de comunicación con un espectacular vestido negro con paneles transparentes de Donatella Versace. Cuando Gaga se disponía ya a entrar en el teatro, un fotógrafo la siguió para captar las últimas instantáneas, con tan mala fortuna que acabó tropezando y cayendo al suelo. Lady Gaga, en cuanto se dio cuenta de lo ocurrido, no dudó en salir literalmente corriendo para socorrer al fotógrafo. Tras cerciorarse de que se encontraba bien, se encaminó de nuevo al interior del Dolby. Un fotógrafo sufre un accidente en los #Oscars y Lady Gaga fue de las primeras personas en ayudarlo.



Gestos que hacen la diferencia 🖤pic.twitter.com/XVj1BtOSqv — mike (@NONEMIKEE) 13 de marzo de 2023 Reacciones en redes sociales Su rápida reacción ha sido aplaudida ampliamente en redes sociales. Muchos han recordado que Gaga siempre se ha mostrado amable y cariñosa con los profesionales de los medios de comunicación, especialmente con los paparazzis. Ella siempre fue muy amable con los paparazzis ❤️🌹 — Christian con C H 🦂🇵🇾 (@christian11py) 13 de marzo de 2023 Es la 1 ❤ — Jøritª14⭐⭐⭐ (@Jorita14) 13 de marzo de 2023