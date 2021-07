Wes Anderson eligió España como escenario de su próximo rodaje, en el que participarán sus dos estrechos colaboradores, Bill Murray y Tilda Swinton, según una exclusiva avanzada este viernes por la revista 'Variety'.

El director no ha compartido más detalles del proyecto, cuyo anuncio llega días después del estreno en el Festival de Cannes de 'The French Dispatch', en la que además de Murray y Swinton actúan Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Owen Wilson y Adrien Brody.

A pesar de que la película se rodará en España, la trama "no tratará sobre España", adelantó Swinton en unas declaraciones a 'Variety'.

De acuerdo con la publicación, los planes iniciales de Anderson pasaban por filmar en Roma, pero finalmente la producción se ha trasladado a los paisajes desérticos de la Península Ibérica, lo que ha despertado rumores sin confirmar de que pueda de tratarse de un 'western'.

Por su parte, Murray ya ha aparecido en nueve cintas del cineasta: 'Isle of Dogs', 'El Gran Hotel Budapest', 'Moonrise Kingdom', 'Fantastic Mr. Fox', 'The Darjeeling Limited', 'The Life Aquatic with Steve Zissou', 'The Royal Tenenbaums', 'Rushmore' y 'The French Dispatch'.

El estreno de 'The French Dispatch' ha sido uno de los mayores acontecimientos de Cannes. La película es un homenaje a Francia, inspirada por la nouvelle vague, que narra tres historias relacionadas con la corresponsalía de una revista estadounidense (similar a 'The New Yorker') que está al borde de la desaparición.

Benicio del Toro, Léa Seydoux y Adrien Brody protagonizan una sátira del mercantilismo en el arte; Mathieu Amalric, Edward Norton y Steven Yeun, una historia policial, y Timothée Chalamet, Lyna Khoudri y Frances McDormand, un triángulo amoroso en medio de la revolución estudiantil de mayo del 68.