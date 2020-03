Matías Vallés: La guerra contra el coronavirus, y por qué no la estamos ganando

Matías Vallés

En todos los otros canales le explicarán que el mundo está librando una guerra contra el coronavirus, aquí nos centraremos en averiguar por qué no la estamos ganando. En primer lugar, por llamarla "guerra". No hay enemigo pequeño, pero sí hay enemigos demasiado pequeños, y en el 11S debimos aprender del error de declarar la guerra a entes abstractos. No lo hicimos.