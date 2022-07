Las temperaturas cálidas amenazan nuestras noches, los más pequeños han acabado el colegio y estamos a las puertas de las primeras vacaciones. Es la época ideal para los vehículos de ocio como autocaravanas, campers y caravanas. El auge de las casas sobre ruedas ha sido imparable durante el último lustro, una tendencia que se potenció a causa de la pandemia y los cambios constantes de libertad de movimientos. En ese sentido, ningún hotel te ofrece laadaptabilidad y flexibilidad que significa viajar con tu cama a cuestas. Eso sí, en España no siempre es posible dormir donde más nos gustaría y debemos conocer la normativa sobre la pernocta y la acampada en nuestro país.

Es posible que, si eres iniciado en el mundo del caravaning, no hayas escuchado nunca el concepto pernocta. Para saber si puedes, o no, dormir en el interior de tu autocaravana o camper es esencial diferenciarlo de la acampada. Esta última acción hace referencia al montaje del equipamiento exterior de tu vehículo al estar estacionado, como puede ser el toldo, las mesas y las sillas exteriores e incluso la colocación de mobiliario o la utilización de ducha o generador si se incorpora.

La pernocta es el acto de dormir en el interior de la autocaravana o camper, sin utilizar el perímetro del furgón en cuestión. La acampada libre es ilegal en España pero la pernocta no.

¿Dónde puedo pernoctar libremente?

Conocer la diferencia es clave ante cualquier imprevisto con los cuerpos de seguridad, que a veces no son conscientes o conocedores de la normativa estatal. Lo primero, y más importante, es que las autocaravanas se rigen por las “normas aplicables con carácter general a todos los vehículos”.

Una identificación que les permite, por ley, ser estacionadas en los márgenes y espacios delimitados para el aparcamiento. Es decir, si llegamos a un pueblo, y según marca la instrucción 08/V-74 de la DGT, podemos estacionar nuestro vehículo de ocio respetando los límites impuestos por cada Ayuntamiento.

En ese caso, y con la legislación en la mano, podríamos dormir y comer en el interior del camper o autocaravana siempre que estemos bien aparcados. Si no sobrepasamos las marcas, no utilizamos el exterior del vehículo, y tampoco excedemos las limitaciones de tiempo, si las hay, no deberían decirnos nada. Para ello es esencial que no se entienda que acampamos, de modo tampoco podemos nivelar el furgón con unas alzas.

Hay excepciones

Viajar en autocaravana y camper se ha puesto de moda y, como cualquier tendencia, supone una afectación para algunos. En localidades concretas se han vivido escenas complicadas de justificar, con una invasión exagerada de los vehículos de ocio en puntos clave que todos queremos disfrutar.

Además, es importante proteger algunos espacios como los Parques Naturales o las costas, defendidas por leyes específicas. De ahí que algunas localidades hayan puesto en marcha ordenanzas municipales en contra del estacionamiento de autocaravanas, una prohibición que suelen informar con señales de tráfico o barreras físicas.

Los camper, por sus dimensiones exteriores y altura, suelen birlar mejor este tipo de escollos. Por ejemplo, un descampado cerca de una playa y con la típica barrera de 1,90 a 2,30 metros de altura. Eso sí, si en el municipio tienen una normativa antiacampada fuerte, podrían acabar por multar por algo tan ínfimo como abrir una claraboya o una ventana. En ese caso, lo mejor sería buscar un parking sin esa limitación o directamente un área de autocaravanas, para lo que hay aplicaciones específicas como Park4Night o FurgoPerfectos.