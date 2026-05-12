El Instituto Nebrija de Mallorca impartirá el grado de Enfermería

Nuevas oportunidades para cursar estudios superiores en Mallorca. La Universidad Nebrija, a través del nuevo Centro Universitario Instituto Nebrija de Mallorca, y Hospitales Parque, con Hospital Parque Llevant como centro de referencia, ponen en marcha el nuevo grado en Enfermería que comenzará a impartirse en Baleares a partir del próximo curso, una vez el Govern autorice el inicio de la actividad académica.

La experiencia de enseñanza personalizada y la conexión profesional serán las claves de este nuevo proyecto que sigue el modelo Nebrija, una propuesta que defiende la formación integral en valores y competencias. El compromiso con la excelencia formativa y la calidad asistencial se materializará en el nuevo Campus de Enfermería Manacor – Hospital Parque Llevant, un espacio formativo que integra docencia universitaria y práctica clínica en un entorno asistencial real. Además, Nebrija mantiene alianzas con otros centros hospitalarios de la zona y el compromiso de prácticas con el IB-Salut para garantizar una formación completa de sus estudiantes.

El nuevo Campus de Enfermería Manacor - Hospital Parque Llevant, un espacio formativo que integra docencia universitaria y práctica clínica en un entorno asistencial real. / 3D Balear

El grado de Enfermería del Instituto Nebrija de Mallorca contará con su propio equipo docente, investigador y de gestión, que irá aumentando progresivamente. Hospital Parque Llevant, ubicado en la zona de Porto Cristo y dotado con la última tecnología sanitaria, será el hospital asociado para dotar de prácticas a los estudiantes de Enfermería.

El Hospital Parque Llevant, dotado con la última tecnología sanitaria, será el hospital asociado para dotar de prácticas a los estudiantes del nuevo centro universitario. / 3D Balear

Juan Padilla, director general de Institutos Nebrija, celebró la puesta en marcha del proyecto y destacó que «es una gran noticia que dentro de muy poco podamos contar en Baleares con egresados Nebrija formados en la excelencia profesional y personal». Por su parte, Gabriel Uguet, director de Hospitales Parque, subrayó que la puesta en marcha del nuevo grado «supone un paso significativo en nuestro compromiso con la formación sanitaria y el desarrollo del talento sanitario».

Rueda de prensa de presentación de los estudios. / DM

El Instituto Nebrija de Mallorca implanta el grado de Enfermería con la vista puesta en el futuro, ya que no descarta incorporar nuevos estudios para responder a las necesidades de la sociedad balear.

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