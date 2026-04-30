Aumenta el nivel educativo en Baleares en solo tres años: crecen los estudios superiores mientras decae el analfabetismo

El nivel educativo de la población balear ha experimentado un cambio significativo en solo tres años, entre 2021 y 2024. Según los datos del Censo anual de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), han descendido los niveles formativos más bajos mientras crecen de forma notable los estudios superiores.

El estudio, que recoge el nivel educativo de personas de más de 15 años, señala que el analfabetismo se ha reducido de 32.171 personas en 2021 a 27.025 en 2024. De la misma forma sucede con la educación primaria, que pasa de 114.462 a 108.032.

Sin embargo, aumentan los niveles intermedios y superiores. En 2021 había 498.689 personas con la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), mientras en 2024, 514.212. También han aumentado el número de personas que enfocan la segunda etapa de la educación secundaria al ámbito profesional o a la educación postsecundaria no superior: de 89.885 personas en 2021 pasa a 101.207 en 2024. Asimismo, aumentan los estudiantes en Formación Profesional y enseñanzas artísticas, de 64.968 a 74.724 en 2024.

En cuánto a los estudios universitarios, también ha crecido notablemente, alcanzando las 114.711 personas en 2024, frente a las 101.795 de 2021. Estas cifras se refieren a grados universitarios de hasta 240 créditos. Por otra parte, los de más de 240 también han experimentado un aumento, así pasan de 78.133 personas a 81.938.

La formación de posgrado también crece con fuerza. En 2021 había 23.627 personas en Baleares con másteres y en 2024, se registran un total de 31.915 con este nivel educativo. El doctorado universitario sigue la misma tendencia que los anteriores y registra 11.215 en 2024, frente a las 7.141 personas de 2021.

Crecimiento y envejecimiento de la población balear

Este reconocimiento de cifras se registra en el marco de la publicación del Censo anual de población, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, y revela que la población del archipiélago balear continúa creciendo de forma sostenida, pasando de 1.187.043 habitantes en 2022 a 1.249.844 en 2025.

Este incremento se explica tanto por el número de la población española como por la extranjera. La ciudadanía balear está compuesta hoy por 978.953 españoles y 270.891 extranjeros, mientras en 2022 estaba conformado por 956.229 españoles y 230.814 extranjeros.

La estructrura por edades muestra un envejecimiento de la población. En 2015, el grupo más numeroso se situaba entre los 35 y 39 años (103.871 personas), mientras que en 2025 el grupo más numeroso es de los 45 y 49 años (108.213 personas). Esto indica, que el mismo grupo de personas sigue siendo el más numeroso, pero ha envejecido.

Sin embargo, falta relevo generacional, el peso de la población infantil se ha reducido notablemente. El grupo de 0 a 4 años representaba al 5% de la población en 2015 y ahora se sitúa en el 3,7%.

Crecimiento desigual entre municipios

El crecimiento poblacional no se distribuye de forma homogénea. Aunque la mayoría de municipios ha aumentado su población en la última década, dos de ellos han perdido habitantes. Escorca ha pasado de 236 a 199 habitantes y Formentera de 11.878 a 11.661.

En el último año, cinco municipios han experimentado descensos: Banyalbufar, Escorca, Estellencs, Mancor del Vall y Sant Llorenç des Cardassar.

Por otro lado, Palma también destaca en el Censo Anual de Población del INE. La capital balear es una de las ciudades españolas con menor arraigo poblacional, solo el 33,5% de sus habitantes ha vivido siempre en el municipio. L'Hospitalet de Llobregat es el único municipio que supera la cifra de Ciutat con un 17,6%.